SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Notepad++

В данном списке представлены программы для замены Notepad++. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Notepad++, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 26 программ

Cursor AI
Cursor AI

Версия 3.25.6

Программа для написания программ с помощью нейросетей.

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Hex Editor Neo
Hex Editor Neo

Версия 8.25.01.9585

Программа для просмотра и редактирования HEX/BIN/DEC -данных любых файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
EmEditor
EmEditor

Версия 26.3.0

Программа (редактор кода) для разработки PHP, HTML, ASP, Perl, Java, VBScript, Python приложений

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (10)
Vim
Vim

Версия 9.2.0.0

Программа для редактирования файлов с исходным кодом

Оценок пока нет
Brackets
Brackets

Версия 2.2.1-17943

Редактор кода для веб-разработки

Оценок пока нет
Sublime Text
Sublime Text

Версия 4

Редактор для программистов и разработчиков

Оценок пока нет
UltraEdit
UltraEdit

Версия 2026.0

Многофункциональный тектовый и HEХ редактор с подсветкой кода

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
XML Notepad
XML Notepad

Версия 2.9.0.22

Программа для редактирования XML

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)
PyCharm
PyCharm

Версия 252.23892.194

Интегрированная среда разработки на Python

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
Free Pascal
Free Pascal

Версия 1.0.12

Среда разработки на языке программирования Object Pascal

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Visual Studio Code
Visual Studio Code

Версия 1.107

Программа для удобного написания и редактирования исходных кодов программ

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
EditPlus
EditPlus

Версия 6.1

Текстовый редактор кода с подсветкой синтаксиса многих языков программирования

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
NeoVim
NeoVim

Версия 0.11.3

Программа для редактирования текста и работы с кодом программ.

Оценок пока нет
NetBeans
NetBeans

Версия 26

Интегрированная среда разработки Java

Оценок пока нет
Eclipse
Eclipse

Версия 4.35.0

Интегрированная среда разработки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
CCode
CCode

Версия 2.2.0

Среда разработки (IDE) для программирования на языке C

Оценок пока нет
PhpStorm
PhpStorm

Версия 2022.1.4

Создание программного кода на HTML, JavaScript и PHP

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Code Browser
Code Browser

Версия 8.0

Программа для редактирования исходных кодов

Оценок пока нет
PSPad
PSPad

Версия 501 (312)

Бесплатный редактор кода HTML, CSS, XHTML, PHP, Python

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
CodeLobster
CodeLobster

Версия 1.7.0

Программа для редактирования кода (среда разработки) PHP, JAVA, HTML, CSS, VBS, JS, SQL

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA

Версия 2018.3.4

Унифицированная среда разработки программ на различных языках программирования

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
VbsEdit
VbsEdit

Версия 9.0828

Удобный редактор написания VBScript

Оценок пока нет
Typewriter.NET
Typewriter.NET

Версия 1.5.5.36782

Программа для написания и редактирования исходных кодов программ, веб-приложений, веб-страниц

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
Microsoft Word
Microsoft Word

Версия 2013

Текстовый редактор для обработки документов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
HomeSite
HomeSite

Версия 5.5

Программа для написания и редактирования HTML

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (126)
Aptana Studio
Aptana Studio

Версия 3.6.0.201407100658

Cреда разработки приложений (IDE).

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)