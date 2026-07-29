Node.js — программная платформа для выполнения кода на JavaScript вне браузера. Она предназначена для создания масштабируемых сетевых приложений с использованием событийно-ориентированной модели.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Асинхронное выполнение кода без блокировок

Node.js обрабатывает множество одновременных соединений в одном потоке, используя неблокирующие вызовы ввода-вывода. При операциях с диском, сетью или базой данных код не ждёт их завершения, а продолжает выполняться, а по готовности данных вызывается колбэк. Это позволяет эффективно использовать ресурсы и обрабатывать тысячи запросов без создания новых потоков, что особенно важно для веб-серверов и сетевых служб.

Событийно-ориентированная архитектура с циклом событий

В основе платформы лежит цикл событий, который управляет выполнением колбэков. После запуска скрипта Node.js выполняет его, а затем переходит в режим ожидания событий, обрабатывая их по мере поступления. Это похоже на работу JavaScript в браузере, где цикл событий скрыт от разработчика, что упрощает написание асинхронного кода и делает его поведение предсказуемым. Разработчику не нужно запускать цикл событий вручную — он работает автоматически.

Встроенный HTTP-сервер и поддержка сетевых протоколов

Node.js включает модуль http, позволяющий легко создавать веб-серверы и обрабатывать HTTP-запросы. Благодаря неблокирующей модели такие серверы способны выдерживать высокие нагрузки и работать с низкой задержкой, что делает платформу отличным выбором для веб-приложений, REST API и прокси-серверов. Поддерживаются также модули для HTTPS, WebSockets и других сетевых протоколов.

Модульная система и менеджер пакетов npm

Код в Node.js можно разбивать на отдельные модули, подключая их через require или import. Вместе с платформой поставляется npm — крупнейший реестр пакетов для JavaScript, содержащий миллионы библиотек для решения практически любых задач. Установка сторонних модулей выполняется одной командой, что значительно ускоряет разработку и позволяет повторно использовать готовые решения.

Масштабирование с помощью кластеризации и дочерних процессов

Для использования всех ядер процессора Node.js предоставляет модули child_process и cluster. С их помощью можно создавать дочерние процессы, распределять нагрузку между ними и обмениваться данными. Это позволяет эффективно использовать ресурсы многоядерных систем, увеличивая пропускную способность приложений. Кластерный модуль упрощает организацию балансировки нагрузки между процессами.

Кроссплатформенность и единая среда разработки

Приложения, написанные на Node.js, работают одинаково на всех операционных системах, что упрощает развертывание и тестирование. Разработчики могут использовать один язык как на клиенте, так и на сервере, что снижает порог входа и ускоряет разработку. Платформа активно развивается, новые версии выходят регулярно, а сообщество предоставляет множество учебных материалов и готовых решений для быстрого старта.

Первая программа на Node.JS

После установки Node.JS можно написать что-то простое. Например, поднять сервер и вывести какой-нибудь текст. Вот что для этого нужно:

Открыть любой редактор кода. Подойдет даже блокнот. Написать следующий код:

const http = require('http')

const hostname = '127.0.0.1'

const port = 3000

const server = http.createServer((req, res) => {

res.statusCode = 200

res.setHeader('Content-Type', 'text/plain')

res.end('Hello World

')

})

server.listen(port, hostname, () => {

console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`)

}) Сохранить в формате .js Через командную строку запустить файл с помощью команды node *имя_файла*.js Открыть любой браузер и ввести 127.0.0.1:3000.

В случае успеха отобразится пустая страница с текстом Hello World.