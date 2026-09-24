Nicepage — многофункциональный конструктор сайтов, работающий на разных платформах. Решение выпускается в виде плагинов для WordPress и Joolma, онлайн-сервиса и десктопного приложения для Windows 10/11 и macOS. Позволяет легко создать дизайн для сайта без навыков верстки.

Конструктор распространяется бесплатно, русский язык поддерживается. Nicepage имеет обширный функционал, множество шаблонов и доступный интерфейс, что позволяет сделать макет без большого опыта в разработке сайтов и дизайне.

Наличие десктопного издания позволяет работать с сайтами без доступа к интернету. При помощи программы для Windows можно создавать и тестировать дизайн вне браузера, что актуально во многих ситуациях.

Важная особенность и преимущество Nicepage заключается в том, что конструктор полностью бесплатен, в отличие от большого количества аналогов. Использовать весь функционал программы можно без поупки лицензии от разработчика.

Возможности и преимущества Nicepage

Nicepage имеет все необходимое для разработки дизайнов сайтов. Визуальный конструктор позволяет удобно и быстро размещать элементы на макете, редактировать их, добавляя свой контент. Для работы с программой не требуются навыки программирования и верстки.

В приложение встроено большое количество шаблонов, благодаря которым можно сразу получить готовый вид дизайна. В таком случае останется только отредактировать его, адаптировав под себя.

Существенное преимущество Nicepage — поддержка адаптивности. Все макеты, созданные в конструкторе, будут корректно отображаться на всех видах устройств. Для проверки в программе присутствует предпросмотр для имитации открытия сайта на планшете, смартфоне и ПК.

Работа с Nicepage проходит с помощью drag-and-drop. Все элементы дизайна можно перетаскивать, двигать и менять местами, используя мышь. Готовый проект экспортируется для дальнейшего использования на реальном сайте.

В программе доступно множество готовых блоков для работы. Например: слайдер, контактная форма, колонки, товары, блог, всплывающее окно и др. После размещения на макете их содержимое можно изменить, добавив нужный контент (текст, изображения, видео, список).

Работать в приложении можно с несколькими проектами (сайтами) одновременно. Для каждого из них создаются свои страницы. Интерфейс продуман и структурирован, благодаря чему между выполненным макетами легко ориентироваться.