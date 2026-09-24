SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Nicepage

Nicepage

Конструктор разных сайтов

1,0 (1)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 8.7.6
Скачать 772 KB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 8.7.6

  • Добавлен AI Chat в разработке: через него можно будет задавать изменения и идеи для сайта на обычном языке.
  • В Global Search появился поиск по всем доступным языкам.
  • В настройках сайта добавлен раздел User Management для управления пользователями и правами.
  • Теперь можно переносить сайт прямо из приложения через Site Settings → Transfer Site.
  • В палитре цветов RGB, HSL и LAB автоматически преобразуются в HEX.
  • Для WordPress Plugin и Joomla Extension добавлена оптимизация CSS по страницам, чтобы убрать лишние стили и ускорить загрузку.
  • Можно перемещать Grid Cells прямо в Layers Panel перетаскиванием.
  • Исправлены проблемы с загрузкой изображений, поиском шаблонов, результатами AI Search, переносом сайта, цветом шрифта после сохранения стиля, перестановкой Grid Cell в Layers и другими ошибками.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 8.7.0
    • Глобальный поиск Find Everything теперь ищет содержимое на всех доступных языках сайта.
    • Перенос сайта в другой аккаунт теперь можно запускать прямо из приложения Nicepage.
    • Добавлена ссылка User Management в настройках сайта для управления пользователями и правами.
    • Цвета в форматах RGB, HSL и LAB теперь автоматически преобразуются в HEX.
    • Ячейки Grid теперь можно переставлять перетаскиванием прямо в панели Layers.
    • Для WordPress и Joomla добавлена оптимизация CSS отдельно для каждой страницы.
    • Исправлены проблемы поиска иконок Flaticon, импорта проектов и переноса сайтов.
    • Исправлены ошибки оформления списков, Accordion, Grid и других элементов редактора.

Оценки программы

1,0

1 оценка Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Nicepage