NFOPad — это небольшой, быстрый и гибкий текстовый редактор и просмотрщик nfo. Это клон программы Notepad от Microsoft, но гораздо более настраиваемый, обладающий множеством дополнительных функций, при этом сохранмвший минималистичный дизайн. NFOPad поддерживает файлы nfo с ASCII-графикой. Расширение файла определяет, использовать ли шрифт ANSI или ASCII. Поддержка Unicode также присутствует в NFOPad.
Какие функции есть в программе NFOPad:
- Обнаружение гиперссылок и электронной почты
- Высокая настраиваемость (шрифты, цвета, настройки приложения)
- Встроенные ASCII-шрифты для файлов nfo
- Локализация на многих языках, включая русский
- Портативность
- Поддержка Unicode
- Масштабирование текста
- Отступы для выбора (с использованием tab)
- Сортировка выбранных строк в алфавитном порядке
- Печать
- Поиск и замена текста
- Автоматическая ширина окна
- Улучшенное выделение слов по двойному щелчку и при выборе с CTRL
- Тройной щелчок для выделения целых строк
- Добавление/удаление определенной строки в начале всех выбранных строк (обычно используется для комментирования строк в скриптах/коде)
- Закрытие по клавише ESC
- Настройка ширины вкладок
- Интеграция с оболочкой (по желанию)
- Расширение определяет шрифт
- Перетаскивание файлов
- Открытие следующего/предыдущего файла в директории текущего файла
- Прямые опции прокрутки
- Копирование при выборе
- Режимы вставки/перезаписи
- Список недавно открытых файлов
- Переход к строке
- Удаление строки
- Поддержка прозрачности
- Всегда поверх других окон
- Опция переноса слов
- Функциональность .LOG в MS Notepad.