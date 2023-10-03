NFOPad — это небольшой, быстрый и гибкий текстовый редактор и просмотрщик nfo. Это клон программы Notepad от Microsoft, но гораздо более настраиваемый, обладающий множеством дополнительных функций, при этом сохранмвший минималистичный дизайн. NFOPad поддерживает файлы nfo с ASCII-графикой. Расширение файла определяет, использовать ли шрифт ANSI или ASCII. Поддержка Unicode также присутствует в NFOPad.

Какие функции есть в программе NFOPad: