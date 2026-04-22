MinGW (Minimalist GNU for Windows) — программа, которая позволяет установить заголовочные файлы, библиотеки и инструменты для компиляции и сборки нативных приложений Windows с использованием GCC или LLVM.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы MinGW