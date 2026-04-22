MinGW (Minimalist GNU for Windows) — программа, которая позволяет установить заголовочные файлы, библиотеки и инструменты для компиляции и сборки нативных приложений Windows с использованием GCC или LLVM.
Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет английский интерфейс.
Функции и возможности программы MinGW
- Полноценная поддержка 32-битной и 64-битной архитектуры Windows. MinGW позволяет создавать как 32-битные (x86), так и 64-битные (x86_64) приложения. Это дает возможность разработчикам использовать современные возможности 64-битных систем, включая доступ к большему объему оперативной памяти и оптимизации, недоступные в 32-битном режиме. Компилятор автоматически настраивает целевую архитектуру, избавляя от необходимости вручную прописывать сложные флаги.
- Компиляция нативных Windows-приложений без внешних зависимостей. MinGW предоставляет портированные версии популярных компиляторов GNU: GCC для C, G++ для C++ и GNU Fortran. В отличие от решений вроде Cygwin, программы, собранные с MinGW, не требуют дополнительных библиотек-эмуляторов Unix. Они используют стандартные Windows DLL и работают как обычные приложения без установки сторонних компонентов.
- Собственная реализация pthreads для многопоточности. Пакет включает библиотеку Winpthreads, которая предоставляет стандартизированный интерфейс для работы с потоками в C++11 и выше. Это позволяет разработчикам использовать кроссплатформенные конструкции многопоточности, не задумываясь о низкоуровневых различиях между Windows и Unix-системами. Библиотека легко интегрируется в существующие проекты и значительно упрощает написание безопасного и эффективного параллельного кода.
- Набор утилит для работы с DLL-файлами и IDL-описаниями. MinGW включает несколько специализированных инструментов командной строки. Утилита gendef извлекает из DLL-файлов определения функций в формате .def, пригодном для использования в Visual Studio. genidl генерирует IDL-файлы из DLL, что полезно для создания интерфейсов компонентов COM. widl компилирует IDL-файлы в заголовочные файлы и библиотеки, необходимые для вызова COM-объектов из кода. Эти инструменты значительно упрощают взаимодействие с бинарными библиотеками, для которых нет исходных кодов.
- Кроссплатформенная разработка и совместимость с другими компиляторами. Набор инструментов может работать не только на самом Windows, но и в средах Linux или macOS для кросс-компиляции приложений под Windows. Это удобно для разработчиков, которые предпочитают Unix-подобное окружение, но вынуждены выпускать программы для пользователей Windows. Кроме того, MinGW активно сотрудничает с другими проектами, такими как GCC и LLVM, и принимает от них улучшения, что обеспечивает высокую стабильность и современную оптимизацию кода. Библиотеки пакета также совместимы с Microsoft Visual Studio, позволяя смешивать объектные файлы, собранные разными компиляторами.