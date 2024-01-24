SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Microsoft Visual Studio

В данном списке представлены программы для замены Microsoft Visual Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Visual Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

CodeBlocks
CodeBlocks

Версия 20.03

Программа для написания кода на языках C, C+, Fortrain

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)