SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Microsoft Power Automate Desktop

В данном списке представлены программы для замены Microsoft Power Automate Desktop. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Power Automate Desktop, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

AutoHotkey
AutoHotkey

Версия 2.0.19

Программа для создания макросов управления системой Windows

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (15)