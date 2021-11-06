Microsoft Power Automate Desktop — программа для автоматизации действий за компьютером, в браузерах и других приложениях посредством предварительного создания цепочки действий (заданий, процедур, функций). Это условно-бесплатная программа (имеются некоторые функциональные ограничения, связанные с работой в сети).

Для работы требуется создание учетной записи Microsoft. Работает приложение в операционных системах Windows 10 (32 и 64 бит) и 11 (64-бит).

Зачем нужна программа Microsoft Power Automate Desktop?

Microsoft Power Automate Desktop — мощное средство автоматизации различных задач, выполняемых пользователем за компьютером. Программа рассчитана на пользователей, которым приходится сталкиваться с выполнением однотипных действий в своей ежедневной трудовой деятельности. Однако это не мешает использовать приложение, например, в компьютерных играх все с той же целью — автоматизации выполнения каких-то игровых действий.

Функции программы Microsoft Power Automate Desktop

Программа Microsoft Power Automate Desktop имеет довольно широкий спектр функциональных возможностей, что позволяет использовать ее для решения столь же широкого спектра задач:

Работа с приложениями и процессами — запуск, завершение, вызов функций, управление окнами, чтение и заполнение внутренних форм и многое другое.

Работа с файлами и папками (полный спектр действий над ними).

Управление клавиатурой и мышью — нажатие клавиш, перемещение курсора, клики.

Вызов широкого спектра системных функций и запуск команд (как из командной строки, так и PowerShell).

Работа с браузерами (дополнительно потребуется установить расширение) — заполнение форм и извлечение данных из них, сохранение любого веб-контента с открытых страниц, переходы по ссылкам, выполнение внешних скриптов JavaScript и многое другое.

Работа с HTTP-службами: скачивание файлов, отправка запросов GET, POST, PUT, DELETE и т.д. с сохранением полученного ответа в файл или в памяти (т.е. Microsoft Power Automate Desktop позволяет работать с API интернет-сервисов и сайтов).

Работа с FTP-серверами: отправка, прием, удаление, копирование, переименование, перемещение и прочие операции с файлами.

Работа с Outlook и напрямую с любыми почтовыми серверами с возможностью приема и отправки сообщений с вложениями.

Возможность взаимодействия с Excel: извлечение, запись и удаление данных, управление данными в ячейках (копирование, перемещение и т.д.), запуск Excel-макросов и многое другое.

Множество функций по обработке текста, включая возможность его автоматического обнаружения на экране.

Работа с PDF-документами: извлечение контента и объединение файлов.

Возможность шифрования и расшифровки данных (текст и файлы) с использованием алгоритма AES, хеширование и извлечение хеша.

Наличие функций по работе с XML-данными, в т.ч. возможность извлечения данных посредством Xpath-запросов.

Это далеко не все возможности программы Microsoft Power Automate Desktop. В дополнение добавим, что приложение также позволяет оперировать с переменными для временного хранения в них любых данных, регулярными выражениями для выборки данных из крупных массивов, циклами для выполнения того или иного действия множество раз и условиями для выполнения действий в зависимости от заданных условий.

Как пользоваться программой Microsoft Power Automate Desktop?

Создаваемые в программе Microsoft Power Automate Desktop последовательности действий именуются потоками и подпотоками (это такие же потоки, но их можно вызывать неограниченное количество раз во время выполнения основного потока). От пользователя только и требуется, что наполнить поток функциями, упорядочив их в нужном порядке. Вообще, работа с Microsoft Power Automate Desktop сильно напоминает разработку программ в визуальных событийно-ориентированных средах программирования, служащих для обучения детей и подростков азам программирования. Это все к тому, что Microsoft Power Automate Desktop смогут довольно быстро освоить даже те пользователи, которые не знакомы с программированием вообще.

Для примера создадим небольшой поток, в задачу которого будет входить создание папки, а затем в ней — простого текстового файла с каким-нибудь текстом:

Создадим поток и присвоим ему любое имя. В левой части окна в разделе «Папка» при помощи мыши переместим команду «Создать папку» в центральную часть окна. В появившемся на экране окне указываем путь к создаваемой папке, задаем ей имя и жмем «Сохранить». Обратите внимание на строку «Создаваемые переменные», в которой указано «NewFolder». Эта переменная нам пригодится. Теперь под предыдущую команду в центр окна помещаем следующую — «Получить временный файл». В окне настроек команды также запоминаем переменную «TempFile» (на память можно не запоминать, все переменные потом отобразятся, где нужно). Перетаскиваем команду «Записать текст в файл». В поле «Путь к файлу» кликаем по значку {x} и выбираем переменную «TempFile», затем пишем любой текст в поле ниже. Следующая команда — «Переместить файлы» (ведь был создан во временной папке). В качестве файла для перемещения вновь кликаем по {x} и выбираем переменную «TempFile», в качестве пути — «NewFolder». На этом этапе будет создана новая переменная — «MovedFiles». И последняя команда — «Переименовать файлы». В качестве файла для переименования устанавливаем переменную «MovedFiles». В поле «Новое имя файла» вписываем «текст.txt», а ниже — выключаем опцию «Сохранять расширение». Готово. Осталось запустить поток, кликнув по кнопке «Запуск» сверху.

Проверяем результат — на рабочем столе была создана папка «Softsalad» с файлом «текст.txt» внутри, открыв который, обнаруживаем заданный ранее текст.