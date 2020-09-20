SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MEmu

В данном списке представлены программы для замены MEmu. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MEmu, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Citra
Citra

Версия 2.0

Эмулятор Nintendo 3DS для Windows

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Yuzu Emulator
Yuzu Emulator

Версия 1734

Программа для эмуляции игр Nintendo Switch

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BlueStacks
BlueStacks

Версия 5.22

Программа для запуска Andoid-приложений на Windows-компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
Nox App Player (NoxPlayer)
Nox App Player (NoxPlayer)

Версия 7.0.6.1

Программа для запуска Android-приложений на Windows

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (7)
PrimeOS
PrimeOS

Версия 2.1.3

Программа для установка PrimeOS на основе Android на Windows

Оценок пока нет
Andy
Andy

Версия 47.260

Программа для запуска Android-приложений на Windows-компьютере

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
Android Studio
Android Studio

Версия 2021.2.1.15

Удобный инструмент для разработки под Android

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Gameloop
Gameloop

Версия 3.11.726.100

Программа-эмулятор для запуска Android-приложений в Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)