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MEmu

MEmu

Программа для запуска Android-приложений на Windows

3,1 (13)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 9.5.7.1
Скачать 131 MB
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История изменений

Версия 9.5.7.1

  • Добавлена возможность отключать системные звуки Android.
  • Добавлено автоматическое отключение звука при сворачивании окна эмулятора.
  • Исправлена ошибка, из-за которой MEmu мог не запускаться в режиме Hyper-V на некоторых процессорах.
  • Исправлена возможная ошибка запуска при использовании Vulkan на видеокартах Intel.
  • Повышена стабильность работы браузера Chrome внутри эмулятора.
  • Исправлены сбои в некоторых играх, включая Door Slammers 3: Drag Racing и Blade & Soul Revolution.

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Оценки программы

3,1

13 оценок Оценок пока нет

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