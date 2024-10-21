MEmu — эмулятор операционной системы Android для компьютеров под управлением Windows XP SP3 и выше. Программа распространяется бесплатно. Интерфейс MEmu имеет перевод на русский язык.

Зачем нужен эмулятор MEmu?

Эмулятор MEmu — это средство запуска различных мобильных приложений на компьютере. Это могут быть мессенджеры, браузеры, медиапроигрыватели и прочие разновидности Android-приложений. Но основное предназначение MEmu — это запуск мобильных игр. По большому счету, именно для возможности запуска Android-игр данный эмулятор и создавался.

Эмулятор также может быть использован Android-разработчиками для тестирования/отладки/анализа вновь создаваемых приложений. Это гораздо удобнее, чем постоянно устанавливать разрабатываемую программу на смартфон/планшет.

Как пользоваться эмулятором MEmu?

С использованием MEmu справятся все, кто когда-либо держал в руках смартфон или планшет под управлением Android. Интерфейс программы полностью повторяет таковой у мобильных устройств, за исключением окон/кнопок/функций, отвечающих за управление/настройку эмулятора. Вместо касаний пальцами по экрану управление здесь осуществляется посредством мышки.

Сразу после установки MEmu пользователь увидит стандартный рабочий стол Android-девайсов. Можно сразу же открыть, например, «Play Маркет» и приступить к скачиванию нужных приложений. Но сначала потребуется авторизоваться в системе Google, для чего можно использовать те же данные для авторизации, что используются на смартфоне/планшете (но для безопасности лучше создать новый аккаунт). Помимо использования «Play Маркета», приложения в эмулятор можно устанавливать из APK-файлов, которые сегодня можно скачать на множестве сайтов в интернете.

Все установленные программы будут отображены на рабочем столе MEmu. Останется лишь запустить нужное приложение, кликнув один раз по его значку.

Особенности эмулятора MEmu

Отметим следующие особенности эмулятора Android MEmu:

Возможность настройки производительности запускаемых в эмуляторе приложений. Пользователь может выбрать один из 4-х вариантов конфигурации использования процессора и оперативной памяти — количество ядер ЦП и объем ОЗУ. Эти же параметры можно настроить вручную.

Настройка производительности трехмерных игр: можно выбрать графический API (OpenGL или DirectX), задействовать/отключить функцию оптимизации памяти GPU (видеокарты). Если какие-то 3D-игры не запускаются, всегда можно будет попробовать переключить режим рендеринга (API) и/или включить опцию оптимизации памяти GPU.

Возможность изменения разрешения у всех запускаемых в эмуляторе приложений, а также значения FPS (кадров в секунду) от 1 до 60 к/с. На относительно слабых ПК рекомендуется снизить и разрешение, и частоту кадров. Также имеется возможность увеличить качество 3D-графики за счет включения «Режима высокого FPS» (снятие ограничений на частоту кадра) и/или опции «Анти-Мерцание»

Режим «Мульти-MEmu» позволяет пользователю запускать эмулятор в нескольких потоках единовременно (однако это довольно ресурсоемкий режим работы). Благодаря этому можно будет, к примеру, играть в одну и ту же игру сразу с двух аккаунтов или быстрее переключаться между запущенными приложениями.

Возможность включения режима рут-доступа (root), который позволит, к примеру, использовать MEmu в качестве «испытательного полигона» для запуска специфических приложений перед их установкой на рутованное мобильное устройство.

Возможность выбора модели смартфона/планшета, сотового оператора, номера телефона и IMEI-идентификатора аппарата, а также — установки виртуальных GPS-координат. Другими словами, эмулятор MEmu способен эмулировать и физические параметры мобильных устройств.

Возможность ручной настройки параметров сети — смена MAC-адреса и выбор сетевого режима между «NAT» и «Сетевой мост». Данная опция поможет избежать блокировки устройства администраторами веб-сервисов, игр и т.д. по его сетевой конфигурации.