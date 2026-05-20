Insomnia — платформа для разработки, тестирования и отладки API с поддержкой множества протоколов, встроенными AI-функциями и возможностью синхронизации.

Программа распространяется по модели trial, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы Insomnia