Insomnia — платформа для разработки, тестирования и отладки API с поддержкой множества протоколов, встроенными AI-функциями и возможностью синхронизации.
Программа распространяется по модели trial, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.
Функции и возможности программы Insomnia
- Поддержка протоколов API в едином интерфейсе. Программа позволяет отправлять запросы и тестировать различные типы API: HTTP, GraphQL, gRPC, WebSocket и Server-Sent Events. Пользователь может переключаться между протоколами в рамках одного проекта без использования сторонних инструментов, что удобно при работе с микросервисной архитектурой или сложными интеграциями.
- Работа без регистрации и облачной синхронизации. Insomnia не требует создания учетной записи. Все коллекции запросов, окружения и настройки сохраняются на компьютере пользователя. Это даёт полный контроль над данными и позволяет работать в изолированной среде без доступа к интернету, что особенно важно для команд с высокими требованиями к безопасности.
- Интеграция с Git. Бесплатная версия программы поддерживает синхронизацию с Git до трех пользователей. Все изменения коллекций и спецификаций можно отслеживать через привычные Git-репозитории. Это позволяет хранить конфигурации API рядом с кодом приложения, использовать стандартные pull request для ревью изменений и избегать привязки к проприетарному облачному хранилищу.
- Встроенный клиент для MCP. Insomnia поддерживает работу с MCP — современным протоколом для взаимодействия AI-моделей с внешними инструментами и данными. Это позволяет разработчикам тестировать и отлаживать интеграции AI-агентов, проверять контекстные запросы и ответы, а также создавать коллекции для AI-сервисов в том же интерфейсе, что и для обычных API.
- Интеграция с искусственным интеллектом. Платформа поддерживает функции искусственного интеллекта, помогающие в создании и отладке API. AI может генерировать тестовые запросы, анализировать ответы на наличие ошибок, предлагать фиксы и даже автоматически исправлять баги без переключения контекста между редактором кода и инструментом тестирования. Все AI-операции выполняются в рамках текущего рабочего процесса.
- Автоматизация тестирования. Встроенный collection runner позволяет запускать наборы запросов в автоматическом режиме, проверять последовательности вызовов и анализировать результаты. Это полезно для регрессионного тестирования API, проверки сценариев с несколькими шагами и интеграции в CI/CD пайплайны для автоматической проверки качества API перед релизом.