HeidiSQL — бесплатный графический клиент с открытым исходным кодом для управления базами данных MariaDB, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, SQLite, Interbase и Firebird. Позволяет просматривать, редактировать и экспортировать данные, а также создавать и изменять таблицы, представления и хранимые процедуры.

Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Функции и возможности программы HeidiSQL