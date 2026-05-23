SoftSalad СОФТСАЛАТ
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HeidiSQL

HeidiSQL

Программа для управления СУБД

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Актуальная версия 12.17.0.7270
Скачать 17 MB
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История изменений

Версия 12.17.0.7270

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