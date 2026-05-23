HeidiSQL — бесплатный графический клиент с открытым исходным кодом для управления базами данных MariaDB, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, SQLite, Interbase и Firebird. Позволяет просматривать, редактировать и экспортировать данные, а также создавать и изменять таблицы, представления и хранимые процедуры.
Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.
Функции и возможности программы HeidiSQL
- Поддержка различных СУБД. Программа одновременно работает с MariaDB, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, SQLite, Interbase и Firebird. Пользователь может подключаться к разным типам серверов без необходимости устанавливать отдельные клиенты для каждой СУБД. Это особенно удобно для разработчиков и администраторов, которые обслуживают проекты на разных движках баз данных.
- Визуальное управление объектами баз данных без написания SQL-кода. Интерфейс позволяет просматривать и редактировать структуру таблиц, представлений, хранимых процедур, функций, триггеров и запланированных событий. Все операции выполняются через удобные формы и диалоги: добавить столбец, изменить тип данных, установить внешний ключ. Созданные изменения автоматически преобразуются в SQL-запросы и выполняются на сервере.
- Мощный редактор SQL-запросов с подсветкой синтаксиса и автодополнением. Встроенный редактор поддерживает подсветку ключевых слов, имен таблиц и полей разными цветами, автоматическое завершение ввода и проверку синтаксиса. Можно выполнять одиночные запросы или запускать сразу несколько, выделенных в редакторе. Результат выполнения отображается в виде сетки, которую можно сортировать, фильтровать и редактировать прямо в ячейках. Поддерживаются вкладки, что позволяет держать открытыми несколько запросов одновременно.
- Экспорт структуры и данных в SQL-файл, буфер обмена или на другие серверы. Программа умеет генерировать SQL-дампы целых баз данных или выбранных таблиц с настройками: только структура, только данные или то и другое вместе. Экспортированный скрипт можно сохранить в файл, скопировать в буфер обмена или сразу выполнить на другом подключенном сервере. Это полезно для резервного копирования, миграции данных или клонирования баз на тестовые стенды.
- Управление сессиями и одновременная работа с несколькими серверами. Подключения к разным серверам сохраняются в виде сессий с собственными настройками. Можно быстро переключаться между сессиями или держать открытыми несколько вкладок с разными подключениями. Программа поддерживает SSH-туннелирование и SSL-шифрование для безопасного соединения с удаленными серверами.
- Импорт данных из внешних файлов и синхронизация между серверами. HeidiSQL позволяет загружать данные из текстовых файлов прямо в существующие таблицы. Также можно копировать таблицы между разными серверами и даже между разными типами СУБД. Процесс импорта настраивается: можно указать разделитель полей, кодировку, пропустить первую строку с заголовками. При возникновении ошибок программа показывает подробные сообщения и помогает их исправить.