Graphviz — комплекс программных элементов для визуализации DOT-графов в автоматическом режиме. Также программа может визуализировать библиотеки, виджеты и TUI-программы.

Graphviz — мощная программа для создания визуализаций графов в операционной системе Windows. Программа использует передовые алгоритмы визуализации для преобразования структур данных в визуализированные графы.

Сфера использования Graphviz — визуализация информационных данных в корпоративных или домашних сетях. Утилита включает специальные программные инструменты, которые позволяют упростить работу со следующими типами данных:

Neato — визуализация пружинной модели.

Twopi — создание графов из радиальной модели.

Circo — создание графов из круговых моделей объектов.

DOT — разработка графов с неограниченным количеством уровней. Сохранение в PostScript, PNG и PDF.

Lefty — программируемый виджет.

FDP — утилита, которая помогает в разработке графа определенной направленности.

Программа Graphviz не переведена на русский язык, но совместима со всеми актуальными версиями Windows (32 и 64 бит).