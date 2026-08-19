Godot Engine — игровой движок, который может работать в двухмерном и трехмерном режимах. Главная задача программы — создание самодостаточной среды для создания компьютерных игр. Среда позволяет создавать игры с полного нуля без использования сложных инструментов. Архитектура движка основана на так называемом "дереве" сцен. Каждая нода способна в любой момент стать полноценной сценой.

Godot Engine распространяется по свободной лицензии MIT и не требует оплаты перед использованием. Программа совместима с Windows 7 и новее (только 64 бит).

Интерфейс программы выполнен на английском языке, поддержки русского нет, но интуитивное управление полностью компенсирует этот недостаток.

Как пользоваться программой Godot Engine?

Сразу после первого запуска появляется рабочая среда, позволяющая решать любые задачи, связанные с разработкой игр. Разработчики предусмотрели возможность ручного написания кода, создания анимации, отладку и так далее.

Встроенный визуальный редактор обладает широким набором инструментов, которые позволяют:

Выделять объекты.

Перемещать двухмерные и трехмерные модели.

Блокировать элементы.

Менять освещение сцены.

Использовать слои.

Трансформировать выделение.

Просматривать сцену.

При необходимости пользователь может запустить воспроизведение готовой сцены нажатием кнопки ▶, или наоборот, поставить на паузу.

Слева окна находится настройка сцены. Кнопка + позволяет добавлять новые элементы всего несколькими нажатиями. Немного ниже отображается дерево уже существующих элементов. Любой элемент можно сделать невидимым.

Есть встроенная поисковая строка — она позволяет быстро находить нужные элементы. Эта возможность особенно актуальна для разработчиков, создающих очень много элементов.

Справа окна находится редактор анимации. Он позволяет оживлять объекты всего несколькими нажатиями. При необходимости можно пользоваться различными параметрами — Root Motion (указание движения), Audio (добавление музыки или другого звукового сопровождения), Parameters (изменение настроек).

Внизу окна находится "дерево" процессов. Оно позволяет наглядно настраивать последовательность анимации. Это актуально при создании игр с любыми движущимися персонажами. Разработчик может задать определенный порядок движения для модели.

Для более опытных пользователей есть редактор программного кода. Он позволяет дорабатывать созданные игры или писать их с нуля. Чтобы пользоваться этим инструментам, необходимы хотя бы базовые навыки программирования. Для удобства пользователей в редакторе есть подсветка кода, помогающая быстро находить интересующие строки. Также она помогает избегать распространенных ошибок при написании кода.

Редактор поддерживает языки программирования C+ и C++. Поскольку движок обладает полностью открытым и бесплатным исходным кодом, разрешается добавлять любые функции или модули.

Дополнительное достоинство Godot Engine — это возможность работы с другими программами. Поддерживается импорт трехмерных сцен из Blender и прочих редакторов трехмерной графики. А для расширения возможностей движка есть функция установки плагинов.

В целом, программа Godot Engine способна удовлетворить все запросы начинающих разработчиков 2D и 3D-игр благодаря широкому спектру инструментов. При этом открытая лицензия MIT гарантирует бесплатное использование без необходимости покупки ключей или подписки.