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Godot Engine

Godot Engine

Игровой движок для создания компьютерных игр

4,2 (8)
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Актуальная версия 4.7.2
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Скриншоты

История изменений

Версия 4.7.2

  • Исправлен сбой, возникавший при невозможности открыть файл журнала для записи.
  • Исправлены проблемы с производительностью при движении мыши с высокой частотой опроса в Windows.
  • В Windows добавлена обработка ошибок при инициализации DispatcherQueueOptions.
  • Исправлено отображение курсора в Visual Profiler, когда график заполнен не полностью.
  • Исправлена обработка нажатий BaseButton при включённом распознавании долгого нажатия как правого клика.
  • Исправлена репликация в сетевой игре после удаления узла, созданного через MultiplayerSpawner.
  • Исправлено обновление отладочных цветов NavigationRegion3D без перезапуска проекта.
  • Исправлено вычисление диапазона PCSS-теней.
  • Исправлено отображение изображений в Asset Store при разных масштабах интерфейса редактора.

Оценки программы

4,2

8 оценок Оценок пока нет

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