SoftSalad СОФТСАЛАТ
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GitHub Desktop

GitHub Desktop

Программа для работы с веб-сервисом GitHub

3,0 (10)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.6.7
Скачать 226 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
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Скриншоты

История изменений

Версия 3.6.7

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 3.6.6
    • Улучшена обработка файлов .gitignore.

Оценки программы

3,0

10 оценок Оценок пока нет

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