GitHub Desktop — программа для работы с веб-сервисом GitHub с компьютера без необходимости использования для этих целей браузера. Это бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10 (поддерживаются только 64-битные системы). Интерфейс приложения выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа GitHub Desktop?

GitHub Desktop — это приложение, которое позволяет пользователям работать с веб-сервисом GitHub, предназначенным для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Программа предоставляет возможность взаимодействия с сервисом посредством удобного графического интерфейса вместо командной строки или веб-браузера.

Приложение GitHub Desktop способно обеспечить целую команду разработчиков всеми необходимыми инструментами для плодотворного сотрудничества, для чего используются передовые методы работы с Git и GitHub. GitHub Desktop поддерживает выполнение большинства команд Git с рабочего стола с визуальным подтверждением вносимых в проект изменений. Пользователи могут отправлять, извлекать и клонировать удаленные репозитории, а также применять такие инструменты для совместной работы, как атрибуция коммитов и создание запросов на вытягивание документов.

Авторизация в системе и конфигурация GitHub Desktop

Для возможности взаимодействия с сервисом GitHub пользователям требуется создать учетную запись в системе, что можно сделать на официальном сайте или внутри самого приложения. Программа GitHub Desktop предоставляет все необходимые инструменты, как для владельцев бесплатных, так и платных (GitHub Enterprise) аккаунтов.

Приложение имеет довольно гибкий пользовательский интерфейс, который можно настроить в соответствии с потребностями. Пользователь может подключать или удалять учетные записи на GitHub или GitHub Enterprise, выбирать текстовый редактор или оболочку по умолчанию, в любом момент времени редактировать конфигурацию Git, изменять внешний вид рабочего стола, настраивать системные диалоговые окна и устанавливать параметры конфиденциальности в окне параметров рабочего стола.

Основной функционал GitHub Desktop

После установки, аутентификации и настройки приложения сразу же приступать к использованию программы GitHub Desktop, которая позволяет:

Создавать, вносить изменения и клонировать репозитории. Причем GitHub Desktop позволяет создавать локальные (хранящиеся на компьютере) репозитории.

Создавать и вносить изменения (с возможностью предпросмотра) в ветви проектов. Это также можно делать локально, а затем, используя соответствующую функцию, выгружать результат работы на сервис.

Работать над проектами совместно с другими пользователями, в т.ч. создавать задачи или запросы на вытягивание. Здесь же можно отслеживать новые идеи и обсуждать возможные изменения в проектах. Запросы на вытягивание позволяют делиться предлагаемыми изменениями с другими пользователями, получать отзывы и объединять все реализованные изменения в проект.

Просматривать в удобочитаемом виде историю изменений в проектах, списки репозиториев и веток.

Выполнять различные операции над ветвями проекта: переименовывать, скрывать от других пользователей, сравнивать с другими ветвями (как сохраненными локально, так и на сервисе), переносить их и т.д.

И, конечно же, программа GitHub Desktop обеспечивает пользователей полнофункциональным текстовым редактором с поддержкой подсветки синтаксиса самых различных языков программирования. Для удобства разработчики предусмотрели возможность смены темы оформления с «дневной» (светля) на «ночную» (темная), и наоборот, а также применения всех основных функций к репозиториям и веткам при помощи горячих клавиш.