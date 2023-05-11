SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Gameloop

В данном списке представлены программы для замены Gameloop. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Gameloop, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

MEmu
MEmu

Версия 9.5.7.1

Программа для запуска Android-приложений на Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (13)
Wargaming.net Game Center
Wargaming.net Game Center

Версия 26.05.00.3403

Лаунчер с играми Wargaming

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
PCSX2
PCSX2

Версия 2.8.2

Эмулятор приставки PlayStation 2

Оценок пока нет
Xemu
Xemu

Версия 0.8.136

Эмулятор приставки Xbox для Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (15)
Citra
Citra

Версия 2.0

Эмулятор Nintendo 3DS для Windows

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Yuzu Emulator
Yuzu Emulator

Версия 1734

Программа для эмуляции игр Nintendo Switch

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BlueStacks
BlueStacks

Версия 5.22

Программа для запуска Andoid-приложений на Windows-компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
Nox App Player (NoxPlayer)
Nox App Player (NoxPlayer)

Версия 7.0.6.1

Программа для запуска Android-приложений на Windows

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (7)
Andy
Andy

Версия 47.260

Программа для запуска Android-приложений на Windows-компьютере

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)