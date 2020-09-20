Gameloop (ранее «Tencent Gaming Buddy») — эмулятор мобильной операционной системы Android для компьютеров под управлением Windows 7, 8/8.1/10 (32/64 бит). Программа распространяется бесплатно, полностью поддерживается русский язык.

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Зачем нужна программа Gameloop?

В отличие от аналогичных приложений, Gameloop является узкоспециализированным Android-эмулятором. Основное внимание разработчики эмулятора уделили запуску мобильных игр — от небольших казуальных 2D-игрушек до многопользовательских онлайн-игр с трехмерной графикой. Помимо игр, в Gameloop можно запустить некоторые популярные Android-приложения, в основном — это мессенджеры (WhtasApp, LINE и др.), клиенты видеохостингов и стриминговых сервисов (как YouTube, Bigo Live или LiveMe).

Список игр и приложений, доступных для установки и запуска через Gameloop, определяется самими разработчиками. По умолчанию в эмуляторе отсутствуют сервисы и службы Google, требующиеся для запуска практически всех стандартных Android-приложений, включая магазин «Google Play Store». Однако пользователи могут установить эти службы вручную (можно сделать из самой программы), что позволит использовать эмулятор для запуска практически любых Android-приложений.

Но все же Gameloop не предназначен для использования в качестве полноценного Android-эмулятора. Он первоначально задумывался именно для запуска мобильных игр.

Во что можно поиграть из Gameloop

Первоначально Gameloop служил для запуска многопользовательского 3D-шутера «PUBG Mobile». Со временем список поддерживаемых игр расширился (однако основное внимание разработчиков все же уделяется именно «PUBG Mobile»). Сегодня из Gameloop можно поиграть в десятки различных игр:

FPS (First-person Shooter) — шутеры от первого лица, куда также относится PUBG Mobile. Другие игры — Call Of Duty, Free Fire, Cyber Hunter, World War Heroes и другие.

RPG (Role Play Game) — ролевые игры. В эмуляторе представлены, как одиночные, так и многопользовательские RPG (MMORPG), например — Lineage 2: Revolution, Game of Thrones: Conquest, MARVEL Future Fight, Ragnarok M: Eternal Love.

Различные разновидности стратегических игр (пошаговые и тактические стратегии, стратегии в реальном времени и др.), например — Clash of Clans, Rise of Kingdoms, Lords Mobile, Game of Sultans, Guns of Glory.

Казуальные игры, куда входят разнообразные логические игры, аркады, раннеры, викторины, спортивные симуляторы и т.д.

Как отмечалось выше, пользователям Gameloop также доступны различные мессенджеры, клиенты социальных сетей и другие приложения, популярные, в т.ч., и среди геймеров.

Из Gameloop игроки могут совершать внутриигровые покупки в тех играх, где они предусмотрены (включая, конечно же, и PUBG). Также в эмулятор встроены клиенты стриминговых сервисов Nonolive и Nimo TV, через которые можно вести и собственные живые видеотрансляции.

Технические особенности Gameloop

Первое, что следует отметить — высокая производительность эмулятора. Связано это с тем, что используемая в Gameloop мобильная система Android была "очищена" от всего "лишнего" программного обеспечения (включая сервисы Google). Используемый для запуска игр движок «Turbo AOW Engine 4.4» также отличается высокой производительностью, что не раз отмечалось в профессиональных кругах.

Другие технические особенности эмулятора Gameloop:

Встроенная автоматическая античит система отслеживает и пресекает действия программ для читерства. Именно благодаря ей Gameloop имеет официальные разрешения от разработчиков на запуск их игр из эмулятора.

Наличие функций создания скриншотов и записи видео с экрана.

Гибкие настройки визуализации (графики). Пользователи могут вручную выбирать API для обработки 3D-графики — OpenGL, DirectX, OpenGL+, DirectX+, включать/отключать кэширование, рендеринг визуализации и другие функции движка. Возможна настройка параметров сглаживания, разрешения картинки, ручная установка количества памяти ОЗУ под работу эмулятора и т.д.

Возможность работы в многоэкранном режиме, что позволяет запускать сразу несколько игр/приложений на одном компьютере.

По умолчанию Gameloop эмулирует работу ОС Android версии 4.4.2 «Lollipop». Но среди игр присутствует экземпляры, требующие для работы Android версии 7.1.2, о чем будет сообщено пользователю при попытке их запуска. К счастью, эмулятор способен сам обновиться до 7-го Android, если такая необходимость возникнет.