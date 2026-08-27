SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DipTrace

В данном списке представлены программы для замены DipTrace. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DipTrace, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

LTspice
LTspice

Версия 26.1.1.1

Программа для симуляции работы и анализа электрических схем

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (18)
Proteus
Proteus

Версия 9.2

Программа для проектирования электронных схем и печатных плат

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (22)