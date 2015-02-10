В данном списке представлены программы для замены DbSchema. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DbSchema, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DbSchema.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DbSchema, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DbSchema. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DbSchema, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 25.3.4
Менеджер для работы с базами данных
Версия 5.2.1
Программа для управления базами данных MySQL
Версия 16.2.7.0
Программа для управления базами данных
Версия 5.4.49
Программа для работы с базами данных
Версия n/a
Среда Microsoft SQL Server Management.