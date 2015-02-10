SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DbSchema

В данном списке представлены программы для замены DbSchema. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DbSchema, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

DBeaver
DBeaver

Версия 25.3.4

Менеджер для работы с базами данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
phpMyAdmin
phpMyAdmin

Версия 5.2.1

Программа для управления базами данных MySQL

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Navicat Premium
Navicat Premium

Версия 16.2.7.0

Программа для управления базами данных

Оценок пока нет
SQLite Expert Personal
SQLite Expert Personal

Версия 5.4.49

Программа для работы с базами данных

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
SQL Server Management Studio Express
SQL Server Management Studio Express

Версия n/a

Среда Microsoft SQL Server Management.

Оценок пока нет