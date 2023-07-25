DbSchema – функциональная программа для работы с базами данных SQL. Решение создано для взаимодействия с диаграммами, схемами и инфографикой других видов. Приложение позволяет удобно работать с данными, генерировать скрипты схемы SQL.
Программа кроссплатформенна, способна работать в Windows последних версий (32 и 64 бит), macOS и GNU/Linux. Утилита является платной, однако разработчик предоставляет бесплатный пробный период длительностью 15 дней, который позволяет протестировать программу и ознакомиться с ее функционалом без необходимости покупки лицензии.
Возможности программы DbSchema
Утилита включает в себя обширный функционал для работы с базами данных. Используя DbSchema, можно создавать и редактировать их, легко вносить изменения и управлять информацией, сохраненной в SQL. Среди основных функций DbSchema следует отметить следующее:
- Работа с интерактивными диаграммами.
- Визуальное проектирование схем в команде.
- Конструктор запросов.
- Перенос БД на последнюю схему разработки.
- Синхронизация баз.
- Создание скриптов схемы для SQL.
- Конвертация схем в БД.
- Гибкая настройка.
Кроме того, программа поддерживает опцию сохранения схем в файлы проектов, что может быть удобным при работе с некоторыми макетами.
Программа способна работать без доступа к интернету, что также является существенным преимуществом и полезно во многих ситуациях. Утилита позволяет удобно управлять схемами и базами SQL и упростить организацию данных.
Поддерживаемые базы данных
Один из главных плюсов DbSchema – поддержка большого количества реляционных баз данных. Приложение работает со всеми популярными решениями. Среди основных и наиболее распространенных следует отметить MySql, Microsoft SQL, Informix, PostgreSql, а также Oracle, Sybase и Db2.
Преимущества программы
DbSchema – полезный и простой в использовании инструмент для управления данными. Позволяет удобно работать с базами SQL, создавать диаграммы и схемы, а также графики и макеты. При помощи приложения можно организовать управление информацией и ведение статистики. Утилита может стать полезным средством для обеспечения работы с БД SQL.
Приложение постоянно обновляется, получая новые функции и исправления. Разработчики следят за стабильностью и безопасностью ПО, осуществляя поддержку и выпуская патчи и устранения сбоев и уязвимостей.