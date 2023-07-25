DbSchema – функциональная программа для работы с базами данных SQL. Решение создано для взаимодействия с диаграммами, схемами и инфографикой других видов. Приложение позволяет удобно работать с данными, генерировать скрипты схемы SQL.

Программа кроссплатформенна, способна работать в Windows последних версий (32 и 64 бит), macOS и GNU/Linux. Утилита является платной, однако разработчик предоставляет бесплатный пробный период длительностью 15 дней, который позволяет протестировать программу и ознакомиться с ее функционалом без необходимости покупки лицензии.

Возможности программы DbSchema

Утилита включает в себя обширный функционал для работы с базами данных. Используя DbSchema, можно создавать и редактировать их, легко вносить изменения и управлять информацией, сохраненной в SQL. Среди основных функций DbSchema следует отметить следующее:

Работа с интерактивными диаграммами.

Визуальное проектирование схем в команде.

Конструктор запросов.

Перенос БД на последнюю схему разработки.

Синхронизация баз.

Создание скриптов схемы для SQL.

Конвертация схем в БД.

Гибкая настройка.

Кроме того, программа поддерживает опцию сохранения схем в файлы проектов, что может быть удобным при работе с некоторыми макетами.

Программа способна работать без доступа к интернету, что также является существенным преимуществом и полезно во многих ситуациях. Утилита позволяет удобно управлять схемами и базами SQL и упростить организацию данных.

Поддерживаемые базы данных

Один из главных плюсов DbSchema – поддержка большого количества реляционных баз данных. Приложение работает со всеми популярными решениями. Среди основных и наиболее распространенных следует отметить MySql, Microsoft SQL, Informix, PostgreSql, а также Oracle, Sybase и Db2.

Преимущества программы

DbSchema – полезный и простой в использовании инструмент для управления данными. Позволяет удобно работать с базами SQL, создавать диаграммы и схемы, а также графики и макеты. При помощи приложения можно организовать управление информацией и ведение статистики. Утилита может стать полезным средством для обеспечения работы с БД SQL.

Приложение постоянно обновляется, получая новые функции и исправления. Разработчики следят за стабильностью и безопасностью ПО, осуществляя поддержку и выпуская патчи и устранения сбоев и уязвимостей.