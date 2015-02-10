SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DBeaver

В данном списке представлены программы для замены DBeaver. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DBeaver, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

TablePlus
TablePlus

Версия 26.10.16

Программа для работы с реляционными базами данных

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
pgAdmin4
pgAdmin4

Версия 8.1

Графический клиент для серверов PostgreSQL

Оценок пока нет
DbSchema
DbSchema

Версия 9.4.3

Программа для работы с базами данных SQL

Оценок пока нет
phpMyAdmin
phpMyAdmin

Версия 5.2.1

Программа для управления базами данных MySQL

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Navicat Premium
Navicat Premium

Версия 16.2.7.0

Программа для управления базами данных

Оценок пока нет
SQLite Expert Personal
SQLite Expert Personal

Версия 5.4.49

Программа для работы с базами данных

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
MySQL Community Server
MySQL Community Server

Версия 5.7.23

Бесплатная СУБД

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
SQL Server
SQL Server

Версия 2008

SQL Server 2005 – это платформа баз данных

Оценок пока нет