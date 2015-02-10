В данном списке представлены программы для замены DBeaver. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DBeaver, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DBeaver.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DBeaver, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DBeaver. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DBeaver, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 26.10.16
Программа для работы с реляционными базами данных
Версия 8.1
Графический клиент для серверов PostgreSQL
Версия 9.4.3
Программа для работы с базами данных SQL
Версия 5.2.1
Программа для управления базами данных MySQL
Версия 16.2.7.0
Программа для управления базами данных
Версия 5.4.49
Программа для работы с базами данных
Версия 5.7.23
Бесплатная СУБД
Версия 2008
SQL Server 2005 – это платформа баз данных