SoftSalad СОФТСАЛАТ
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DBeaver

DBeaver

Менеджер для работы с базами данных

3,0 (5)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 25.3.4
Скачать 111 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
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История изменений

Версия 25.3.4

Оценки программы

3,0

5 оценок Оценок пока нет

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