DBeaver – функциональный менеджер для работы с базами данных, разрабатываемый компанией JetBrains. Является универсальным и подходит для разных задач. Утилита кроссплатформенна и работает на Windows 7 и выше (32 и 64 бит), macOS, GNU/Linux. Поддерживается большое количество языков интерфейса, в том числе русский.

Программа является полностью бесплатной и имеет открытый исходный код, что обеспечивает прозрачность и дополнительную степень безопасности. Утилита обладает большим количеством функций для администрирования баз данных, имеет поддержку множества видов СУБД, что позволяет использовать ее для различных целей.

Зачем нужна программа DBeaver?

Программа позволяет управлять базами данных различных типов. Поддерживается более 80 форматов БД. Для этого в утилите реализовано большое количество функций. Основные из них:

Подключение к сетевым базам данных.

Управление созданными БД: редактирование, добавление и удаление таблиц.

Настройка пользователей баз данных и их прав.

Осуществление SQL-запросов.

Создание графиков и диаграмм на основе данных из БД.

Быстрый экспорт и импорт информации из базы в различных форматах (например: XML, JSON и CSV).

Доступна возможность интеграции со сторонними инструментами и дополнениями, такими как Visual Studio Code, Eclipse и т.п. Совместив функционал DBeaver с другим ПО, можно пользоваться возможностями программы прямо из среды разработки. Это позволяет существенно упростить взаимодействие с базами данных.

Интерфейс

Окно DBeaver состоит из нескольких частей:

Главное меню с доступом к большинству основных опций.

Панель быстрого доступа к инструментам, которые часто используются при работе с БД (располагается в верхней части).

Левое меню для навигации по БД и проектам.

Основная часть интерфейса – центральная панель, где отображаются таблицы из базы данных (другие инструменты, такие как консоль, так же открываются в ней по запросу пользователя).

Строка состояния в нижней части окна.

Благодаря удобному расположению элементов, разобраться в интерфейсе утилиты не сложно.

Поддерживаемые СУБД

Программа способна работать со множеством различных видов СУБД, среди которых есть как наиболее популярные решения, так и редко используемые типы. Главным образом следует отметить поддержку MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL.

Существенным преимуществом программы является ее открытость, которая обеспечивает дополнительную безопасность и защищенность. Свободный исходный код делает утилиту более прозрачной, так как ее устройство может изучить каждый. Это заметно выделяет DBeaver на фоне многих аналогов.