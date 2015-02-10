SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DataExpress

В данном списке представлены программы для замены DataExpress. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DataExpress, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

SQLite Expert Personal
SQLite Expert Personal

Версия 5.4.49

Программа для работы с базами данных

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
PostgreSQL
PostgreSQL

Версия 15.3

Cистема управления базами данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
Firebird
Firebird

Версия 3.0.5

Создание и управление базами данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
MySQL Community Server
MySQL Community Server

Версия 5.7.23

Бесплатная СУБД

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
SQL Server Management Studio Express
SQL Server Management Studio Express

Версия n/a

Среда Microsoft SQL Server Management.

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SQL Server
SQL Server

Версия 2008

SQL Server 2005 – это платформа баз данных

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