DataExpress — удобный конструктор приложений баз данных. Программа позволяет создать простую программу учета. В ПО реализованы главные возможности классических приложений баз данных: фильтрация и поиск данных, формы ввода, печатные формы (шаблоны), вставка значений по умолчанию, подстановка данных при выборе значения и списка. Есть функция проведения автоматических расчетов в полях.
Пользователи могут изменить интерфейс программы. В программу встроен скриптовый движок RemObject Pascal Script, которые способен реализовать любую логику. Для разработчиков доступен инструмент визуального конструирования форм. ПО автоматически связывает интерфейс со структурой базы данных.
Программа доступна для Windows (8.1, 7, 10, XP) 32 и 64-бит. Распространяется бесплатно для личного и коммерческого использования. Интерфейс полностью переведен на русский язык.
Зачем нужна программа DataExpress?
Программа DataExpress предоставляет пользователям следующие функции для работы с базами данных:
- Создание новых строк в таблице. При создании нового значения в базе данных, нужно выбрать вкладку: поступление товара, продажа, товарооборот, товары. Далее пользователям нужно указать номер товара, дату и время поставки, поставщика. После этого информация отобразится в таблице. Уже имеющиеся данные в таблице можно изменить в любое время.
- Параметры товарооборота. Во вкладке «Товарооборот» можно посмотреть денежный оборот всех товаров: остаток на начало, приход, расход, остаток на конец, группа и код группы. Информация отображается за выбранный промежуток времени. Есть разделы продажи по месяцам и поступления по месяцам.
- Товары. В этой вкладке отображается список всех товаров, которые есть в базе данных. Они разделены по категориями — пользователи могут быстро переключаться между категориями для быстрого поиска определенных типов продукции. При необходимости, список можно пополнить — добавить новый товар. Есть функция редактирования товаров, которые уже находятся в списке: например, смена группы (категории), единицы измерения или названия.
- Фильтры списков. Этот раздел используется для установки дополнительных фильтров, которые влияют на формирование списка товаров и разделов. Есть настройка списка моделей — он зависит от выбранных типа и марки. Все параметры устанавливаются вручную. В первом варианте работы нужно заполнить все строки, во втором — только модель (выбирать тип и марку необязательно).
- Отчеты. В программе можно создавать отчеты — доход по определенным клиентам, остаток товаров, расход по поставщикам, рейтинг товаров. При заполнении всех значений товаров в таблице (базе данных), отчеты формируются в автоматическом режиме. Достаточно только выбрать нужный тип отчета, после чего откроется окно с уже готовыми расчетами.
- Мастер шаблонов. Этот инструмент используется для создания готовых шаблонов. Пользователи могут вручную выбрать поля, формы и источники данных, которые будут использоваться в шаблоне.
- Экспорт данных. Данные из каждого раздела таблицы можно экспортировать на компьютер. Для этого необходимо выбрать поля (отметить их галочкой), которые будут экспортироваться, указать имя файла и выбрать кодировку (UTF-8 или ANSI). Есть функция «Открыть» — после завершения экспорта, файл с данными автоматически откроется в программе DataExpress.
- Монитор пользователей. Над созданием одной базы данных могут работать несколько пользователей. Инструмент «Монитор пользователей» дает возможность отслеживать действия активных пользователей. Также здесь отображается информация о разработчиках: имя, IP-адрес, время входа, сколько времени прошло с момента последнего входа.
- Фильтр. Этот инструмент дает возможность добавлять новые поля и значения в базу данных. При необходимости, можно удалить уже имеющиеся данные из шаблона.
- Поиск. В программе DataExpress есть встроенный инструмент для быстрого поиска информации в базе данных. Для этого нужно ввести текст в строку поиска. Также следует указать поле, где начнется поиск информации. При необходимости, можно активировать функцию «Искать во всех полях».
- Импорт данных. Помимо экспорта, утилита предоставляет возможность импортировать данные в базу данных. Для этого необходимо указать имя файла и кодировку (UTF-8 или ANSI). Есть возможность контроля уникальности импортируемой информации (в этом случае, программа не добавит дубликаты данных в таблицу).
- Расширения. Утилита поддерживает возможность установки дополнительных модулей. Расширения добавляют новые функции, которые упрощают процесс создания и редактирования баз данных. При необходимости, добавленные шаблоны можно экспортировать (сохранить) на компьютер.