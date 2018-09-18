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DataExpress

DataExpress

Программа для конструирования баз данных Firebird

5,0 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3b
Скачать 5 MB
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История изменений

Версия 3b

Оценки программы

5,0

2 оценки Оценок пока нет

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