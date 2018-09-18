DataExpress — удобный конструктор приложений баз данных. Программа позволяет создать простую программу учета. В ПО реализованы главные возможности классических приложений баз данных: фильтрация и поиск данных, формы ввода, печатные формы (шаблоны), вставка значений по умолчанию, подстановка данных при выборе значения и списка. Есть функция проведения автоматических расчетов в полях.

Пользователи могут изменить интерфейс программы. В программу встроен скриптовый движок RemObject Pascal Script, которые способен реализовать любую логику. Для разработчиков доступен инструмент визуального конструирования форм. ПО автоматически связывает интерфейс со структурой базы данных.

Программа доступна для Windows (8.1, 7, 10, XP) 32 и 64-бит. Распространяется бесплатно для личного и коммерческого использования. Интерфейс полностью переведен на русский язык.

Зачем нужна программа DataExpress?

Программа DataExpress предоставляет пользователям следующие функции для работы с базами данных: