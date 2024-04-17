CyberChef — инструмент для кодирования, декодирования, форматирования, анализа, шифрования, дешифрования, сжатия, извлечения, выполнения арифметических функций и удаления данных.

Программа распространяется бесплатно на английском языке. Утилиту можно скачать, либо работать в ней сразу в веб-интерфейсе. Программное обеспечение совместимо с версиями операционной системы Windows 7, 8.1, 10, 11. CyberChef был создан для поддержки браузеров:

Google Chrome 50+.

Mozilla Firefox 38+.

Разделы CyberChef

После открытия утилит в браузере или в коробочной версии можно увидеть, что интерфейс поделен на 3 части. В левой части расположены разделы в функциями. В правой части можно будет писать программный код под заголовком «Input», и увидеть, что получится на выходе под заголовком «Output». По центру в раздел «Recipe» можно перетаскивать операции и прописывать им аргументы и дополнительные опции.

После того, как программный код будет написан, нажимается кнопка «Bake». В переводе на русский это слово означает «Выпекать».

Особенности и возможности CyberChef

CyberChef — это инструмент для новичков разработчиков, а также для нетехнических специалистов. С помощью него они могут выполнять сложные манипуляции с программными данными без глубоких технических навыков.

Операциями могут быть:

Простые кодировки XOR и BASE64.

Сложные шифрования AES, DES, BlowFish.

Специалисты смогут создавать шестнадцатеричные или двоичные дампы. Программисты смогут выполнять компрессию и декомпрессию информации. А также им будет подручно вычислять хэши и контрольные суммы, изменять кодировки символов, выполнять парсинг IPv6 и X.509.

Чтобы добавить новую операцию в программное обеспечение CyberChef, нужно прописать скрипт «Quickstart». Если разработчик умеет писать базовый JavaScript, то ему будет легко написать операцию в программе CyberChef.

Софт позволяет сохранить выходные данные или загрузить любой файл, который необходимо разобрать и найти в них ошибку. Утилита поддерживает файлы до 2 Гб. Нужно понимать, что обработка файлов большого объема, выполнение операций, которые заключены в них, будет продолжаться в течение длительного времени.

Так как программное обеспечение полностью работает на стороне клиента, веб-сервер не получит ни одну настройку программного кода. Утилиту можно скачать на компьютер и разместить в виртуальной машине, сделать сеть закрытой и делиться настройками и программным кодом в CyberChef только со своими друзьями и коллегами.