CronosPRO – профессиональная программа для работы с базами данных. Кронос предлагает пользователям удобство работы, высокую скорость обработки операций и компактность расположения данных на диске.

СУБД CronosPRO – это обновленная версия программы CronosPLUS. Она переняла все качества предыдущей версии и приобрела новые возможности по анализу, хранению и обработке данных. Как инструмент по работе с данными, программа широко применяется в информационно-аналитических центрах и службах безопасности серьезных организаций.

СУБД устанавливается на стационарные ОС Windows 7/8/XP/Vista и серверные версии Windows Server 2003 и 2008. Для корректной работы обязательно наличие редакторов Word, Excel и веб-обозревателя Microsoft Internet Explorer 7 версии и старше.