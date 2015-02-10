В данном списке представлены программы для замены CodeBlocks. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CodeBlocks, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CodeBlocks.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CodeBlocks, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CodeBlocks. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CodeBlocks, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 2026.0
Многофункциональный тектовый и HEХ редактор с подсветкой кода
Версия 0.11.3
Программа для редактирования текста и работы с кодом программ.
Версия 13.0
Интегрируемая среда разработки