CodeBlocks — программа для написания кода на языках C, C+ и Fortrain. Это кроссплатформенное программное обеспечение совместима с операционными системами Windows (32 и 64 бит), Linux и MacOS. Из исходников ее можно собрать под любую систему Unix, наподобие FreeBSD, PC-BSD. Программа распространяется бесплатно. Интерфейс полностью англоязычный.

Небольшой размер установочного файла, средняя скорость работы привлекают к этой утилите внимание не только инди-разработчиков. Единственным минусом в использовании ПО считается ограничение по количеству языков, которые поддерживает CodeBlocks.

Возможности CodeBlocks

Программное обеспечение предоставляет удобные инструменты разработчикам игр, приложений для создания удаления, сохранения файлов и каталогов. Программа поддерживает различные компиляторы, использование плагинов, например, таких как DevPack. Утилита умеет подсвечивать синтаксис, обладает автоматическим дополнением кода.

Плагины

Плагины расширяют функционал CodeBlocks. Эту функцию можно найти в разделе «Менеджер плагинов». Система выдаст список готовых плагинов для установки. Можно выбрать тот, который нужен и нажать на кнопку «Установить».

У программного обеспечения есть поддержка инструмента wxSmith. С помощью этого плагина можно быстро разрабатывать приложения RAD на языке С++. Для создания используется метод WYSIWYG («Что ты видишь, то ты и получишь»).

wxSmith умеет:

генерировать код C++ автоматически;

загружать код XML ресурсов (XRC — XML Based Resource System);

создавать таблицы событий и обработчиков;

поддерживать загрузку изображений различных форматов в проект-специфичный формат XPM;

сохранять загруженные изображения в коде (inline) или отдельных файлах;

облегчить доступ к указателям окна;

управлять сайзерами.

При использовании wxSmith возможна разработка дизайна без сайзеров.

Плагины позволят настроить программное обеспечение под свои потребности. Но некоторые из них могут быть несовместимы с новыми версиями программного обеспечения. Другие окажутся слишком сложными в изучении, либо замедлят работы программы. Эти нюансы нужно учитывать при установке плагинов в CodeBlocks.

Отладка

Программное обеспечение позволяет проводить отладку программы путем поиска и исправления кода. С помощью отладки в CodeBlocks можно детально изучить работу кода.

CodeBlocks поддерживает следующие компиляторы:

GNU;

GCC;

MinGW;

Cygwin;

MSVC.

Программа облегчает разработку приложений программистам. Она подходит для тех, кто хочет создавать качественный и легко читаемый программный код.