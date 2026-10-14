SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Burp Suite Professional

В данном списке представлены программы для замены Burp Suite Professional. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Burp Suite Professional, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Fiddler
Fiddler

Версия 6.0.20262.10021

Программа для анализа сетевого трафика

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (13)