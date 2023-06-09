Рынок мобильных приложений развивается с невероятной скоростью: крупные IT-корпорации создают свои продукты для смартфонов и планшетов, игровые компании выпускают видеоигры для Android и iOS. Чтобы запустить требовательное приложение для операционной системы Android, не нужно покупать последние версии мобильных устройств. Начать работу с играми и программами для смартфонов и планшетов необходимо воспользоваться специальными эмуляторами.
BlueStacks — это производительный эмулятор Android-устройств с поддержкой русского языка. По заверению разработчиков утилита работает в 6 раз быстрее, чем самый мощный смартфон на базе Android. Общая аудитория программы — более 300 миллионов пользователей.
Эмулятор распространяется на бесплатной основе, благодаря чему нет необходимости в покупке лицензии или подписки. Для работы с программой требуется операционная система Windows 32 bit или 64 bit. Поддерживаются все версии и редакции ОС.
В разделе «Аккаунт» приложения можно купить премиум-подписку. Она позволяет отключить рекламу в приложении, изменять оформление путем установки обоев и предоставляет возможность связываться с технической поддержкой без очереди. Стоимость премиум-аккаунта составляет 3,33$ в месяц.
Также есть другие эмуляторы Android на ПК.
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА BLUESTACKS
Перед началом работы с программой нужно скачать и установить последнюю версию утилиты на компьютер.
После первого запуска нужно выполнить базовые настройки аккаунта Google:
- Выбрать язык.
- Следующий этап — вход в учетную в аккаунт Google. Здесь необходимо использовать данные существующей почты или создать новый аккаунт.
- После входа в аккаунт Google можно приступать к работе с эмулятором.
Чтобы загрузить первое приложение, в программу BlueStacks нужно зайти в магазин Google Play Store. После установки приложения на эмулятор необходимо запустить игру или программу. Во время работы с приложениями в BlueStacks доступны следующие функции:
- Конфигуратор кнопок. Этот инструмент используется для настройки управления в играх. Здесь можно отрегулировать любой тип управления под клавиатуру компьютера: область тапа, d-pad, настройка прицелов и масштаба, и т.д.
- Включение и отключение полноэкранного режима. Эта функция расположена на нижней панели инструментов программы.
- Настройка месторасположения. Инструмент для определения местоположения устройства. Используется в приложениях для GPS-навигации. Указать координаты можно автоматически или вручную.
- Скриншоты. Иконка ножниц на нижней панели используется для создания скриншотов экрана эмулятора.
НАСТРОЙКИ BLUESTACKS
В разделе «Настройки» программы доступны следующие параметры:
- Экран. Здесь пользователи могут изменить разрешение экрана, выбрав доступный вариант из списка или установив собственные настройки.
- Движок. В этом разделе устанавливается движок для работы с играми: DirectX или OpenGL, а также количество ядер процессора и оперативной памяти.
- Быстрое скрытие. Инструмент для установки горячей клавиши, которая используется для быстрого скрытия программы.
- Уведомления. Здесь пользователи могут включить или отключить уведомления.
- Параметры. Базовые настройки утилиты: смена языка интерфейса, параметры производительности и платформы.
- Бэкап. В этом разделе можно создать резервную копию текущих параметров эмулятора BlueStacks.
- Обновление. Раздел, в котором отображаются доступные обновления приложения.