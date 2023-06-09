SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
BlueStacks

BlueStacks

Программа для запуска Andoid-приложений на Windows-компьютере

3,3 (33)
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Актуальная версия 5.22
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История изменений

Версия 5.22

  • Поддержка Android 13 (бета) – можно запускать игры и приложения, созданные под Android 13, стало меньше вылетов и выше отзывчивость.
  • Работа через RDP на Windows 11 24H2 – теперь можно удалённо подключаться к BlueStacks и работать без сбоев.
  • Исправлены вылеты в 20+ популярных играх – включая Blue Archive, Pokémon TCG Pocket, Love and Deepspace, NBA 2K25 MyTEAM и другие.
  • Устранены графические глюки и зависания – в Honkai: Star Rail, Once Human, Minecraft, Asphalt Legends, Blue Protocol и многих других.
  • Mobile Notifications – уведомления на телефон о событиях в играх, когда вы не за ПК.
  • BlueStacks Prime – премиум-подписка без рекламы, с бонусами и приоритетной поддержкой.
  • Исправлен запуск – больше не вылетает при старте и не показывает ошибки Windows.
  • Контроллеры – подключение стало проще и стабильнее, кнопка «B» в Roblox больше не открывает меню.

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Оценки программы

3,3

33 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о BlueStacks

2 отзыва

Panda

у меня не устанавливается и не запускается

Gurban

раньше не было никаких проблем при установке а теперь не устонавливаеться