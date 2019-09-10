В данном списке представлены программы для замены AutoHotkey. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AutoHotkey, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены AutoHotkey.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AutoHotkey, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены AutoHotkey. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AutoHotkey, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 11 программ
Версия 1.3.9
Программа для создания и запуска макросов в Windows
Версия 3.6.1
Программа для работы с геймпадами и джойстиками
Версия 1.3.5
Программа для создания макросов для мыши/клавиатуры и переназначения клавиш
Версия 4.1
Программа для имитации кликов мышью и нажатий клавиш
Версия V2025.0106
Программа для создания макросов для клавиатур Bloody/A4Tech
Версия 1.77
Программа для создания макросов на клавиатуру и мышь
Версия 1.15.460
Программа для автоматизации действий клавиатурой и мышью и создания горячих клавиш
Версия 3.1.4
Программа для имитации кликов мышью
Версия 2.14.00351.21293
Программа для автоматизации действий за компьютером
Версия 2.0.7.6
Программа-автокликер для автоматизации действий мыши и клавиатуры
Версия 4.13.014
Программа для создания макросов управления клавиатуры и мыши