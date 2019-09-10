SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AutoHotkey

В данном списке представлены программы для замены AutoHotkey. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AutoHotkey, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

Keyran
Keyran

Версия 1.3.9

Программа для создания и запуска макросов в Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (15)
AntiMicroX
AntiMicroX

Версия 3.6.1

Программа для работы с геймпадами и джойстиками

Оценок пока нет
MKey
MKey

Версия 1.3.5

Программа для создания макросов для мыши/клавиатуры и переназначения клавиш

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
OP Auto Clicker
OP Auto Clicker

Версия 4.1

Программа для имитации кликов мышью и нажатий клавиш

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (12)
KeyDominator 3
KeyDominator 3

Версия V2025.0106

Программа для создания макросов для клавиатур Bloody/A4Tech

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
TinyTask
TinyTask

Версия 1.77

Программа для создания макросов на клавиатуру и мышь

Оценок пока нет
Key Manager
Key Manager

Версия 1.15.460

Программа для автоматизации действий клавиатурой и мышью и создания горячих клавиш

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (6)
GS AutoClicker
GS AutoClicker

Версия 3.1.4

Программа для имитации кликов мышью

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
Microsoft Power Automate Desktop
Microsoft Power Automate Desktop

Версия 2.14.00351.21293

Программа для автоматизации действий за компьютером

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Mouse Recorder
Mouse Recorder

Версия 2.0.7.6

Программа-автокликер для автоматизации действий мыши и клавиатуры

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (13)
Clickermann
Clickermann

Версия 4.13.014

Программа для создания макросов управления клавиатуры и мыши

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (128)