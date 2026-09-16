SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ArgoUML

В данном списке представлены программы для замены ArgoUML. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ArgoUML, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

StarUML
StarUML

Версия 7.1.1

Программа для моделирования и разработки UML-диаграмм

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (8)