SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Andy

В данном списке представлены программы для замены Andy. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Andy, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

MEmu
MEmu

Версия 9.5.7.1

Программа для запуска Android-приложений на Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (13)
BlueStacks
BlueStacks

Версия 5.22

Программа для запуска Andoid-приложений на Windows-компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
Nox App Player (NoxPlayer)
Nox App Player (NoxPlayer)

Версия 7.0.6.1

Программа для запуска Android-приложений на Windows

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (7)
PrimeOS
PrimeOS

Версия 2.1.3

Программа для установка PrimeOS на основе Android на Windows

Оценок пока нет
Android Studio
Android Studio

Версия 2021.2.1.15

Удобный инструмент для разработки под Android

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
LDPlayer
LDPlayer

Версия 9.0

Программа для эмуляции Android в Windows

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Gameloop
Gameloop

Версия 3.11.726.100

Программа-эмулятор для запуска Android-приложений в Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)