Andy — программа-эмулятор, позволяющая запускать на компьютере пользователя Android-приложения. С помощью данного эмулятора пользователь может произвести синхронизацию со своим аккаунтом в Google, скачивать приложения через Google Play и запускать нужные программы и игры на широком мониторе компьютера или на ноутбуке.

Работает софт с ОС Windows версии 7 и выше (разрядность — x86 и x64). Русскоязычная версия отсутствует. Эмулятор распространяется свободно. Платная версия также tcnm, но она дает лишь 1 бонус — поддержку от разработчиков. В остальном функционал двух версий ничем не отличается.

Как работать с Andy?

Запустить софт на своем устройстве может лишь тот пользователь, чей компьютер или ноутбук соответствует следующим требованиям:

ОС выше Windows 7;

процессор от AMD или Intel, поддерживающий виртуализацию;

оперативная память не менее 3 ГБ;

более 10 ГБ на жестком диске;

видеокарта с поддержкой OpenGL ES 2.1.

Пользователь должен включить в настройках BIOS технологию виртуализации. После установки и запуска программы на компьютере пользователя появится окно со встроенной операционной системой Android.

Следующий шаг— это синхронизация. Эмулятор фактически установил Android на новое устройство, поэтому юзер проходит всю регистрацию с нуля: выбор языка, добавление аккаунта Google, подписка на рассылку и т.п. Выполнив эту стандартную процедуру, пользователь может зайти в Play Market, установить оттуда любое приложение и запустить его на эмуляторе. Поддержка инсталляции APK-файлов также работает.

Взаимодействовать с программой можно через геймпад, клавиатуру и мышь или через свое Android-устройство. Andy полностью копирует интерфейс Андроид, поэтому сложностей с использованием данного ПО у пользователей не возникает.

Достоинства и недостатки Andy

К достоинствам можно отнести:

бесплатную версию;

возможность подключения смартфона в качестве пульта управления;

поддержка наиболее свежих версий Android;

наличие всех стандартных датчиков;

поддержка Root-прав и многое другое.

Недостатки также присутствуют:

достаточно большое кол-во рекламы;

объемный вес инсталлятора (более 800 Мбайт);

сложность в установке;

платные инструменты разработчика.

Andy представляет вполне удачный продукт, составляющий серьезную конкуренцию BlueStacks. Простой интерфейс, минимум сторонних дополнений, не завышенные требования к устройству пользователя — все это дает данному инструменту явные преимущества в своей нише.