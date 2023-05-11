Andy — программа-эмулятор, позволяющая запускать на компьютере пользователя Android-приложения. С помощью данного эмулятора пользователь может произвести синхронизацию со своим аккаунтом в Google, скачивать приложения через Google Play и запускать нужные программы и игры на широком мониторе компьютера или на ноутбуке.
Работает софт с ОС Windows версии 7 и выше (разрядность — x86 и x64). Русскоязычная версия отсутствует. Эмулятор распространяется свободно. Платная версия также tcnm, но она дает лишь 1 бонус — поддержку от разработчиков. В остальном функционал двух версий ничем не отличается.
Как работать с Andy?
Запустить софт на своем устройстве может лишь тот пользователь, чей компьютер или ноутбук соответствует следующим требованиям:
- ОС выше Windows 7;
- процессор от AMD или Intel, поддерживающий виртуализацию;
- оперативная память не менее 3 ГБ;
- более 10 ГБ на жестком диске;
- видеокарта с поддержкой OpenGL ES 2.1.
Пользователь должен включить в настройках BIOS технологию виртуализации. После установки и запуска программы на компьютере пользователя появится окно со встроенной операционной системой Android.
Следующий шаг— это синхронизация. Эмулятор фактически установил Android на новое устройство, поэтому юзер проходит всю регистрацию с нуля: выбор языка, добавление аккаунта Google, подписка на рассылку и т.п. Выполнив эту стандартную процедуру, пользователь может зайти в Play Market, установить оттуда любое приложение и запустить его на эмуляторе. Поддержка инсталляции APK-файлов также работает.
Взаимодействовать с программой можно через геймпад, клавиатуру и мышь или через свое Android-устройство. Andy полностью копирует интерфейс Андроид, поэтому сложностей с использованием данного ПО у пользователей не возникает.
Достоинства и недостатки Andy
К достоинствам можно отнести:
- бесплатную версию;
- возможность подключения смартфона в качестве пульта управления;
- поддержка наиболее свежих версий Android;
- наличие всех стандартных датчиков;
- поддержка Root-прав и многое другое.
Недостатки также присутствуют:
- достаточно большое кол-во рекламы;
- объемный вес инсталлятора (более 800 Мбайт);
- сложность в установке;
- платные инструменты разработчика.
Andy представляет вполне удачный продукт, составляющий серьезную конкуренцию BlueStacks. Простой интерфейс, минимум сторонних дополнений, не завышенные требования к устройству пользователя — все это дает данному инструменту явные преимущества в своей нише.