SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Actual Installer

В данном списке представлены программы для замены Actual Installer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Actual Installer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Nullsoft Scriptable Install System (NSIS)
Nullsoft Scriptable Install System (NSIS)

Версия 3.08

Утилита для создания установочных программ (инсталляторов)

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)