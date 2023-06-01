Actual Installer — программа для создания профессиональных инсталляторов (установочных программ) на базе пользовательских файлов. Это условно-бесплатная утилита (бесплатная версия имеет функциональные ограничения, позволяя создавать простые инсталляторы) для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Actual Installer?

Утилита Actual Installer предназначена, в первую очередь, для разработчиков программного обеспечения на финальной стадии разработки ПО — создание инсталлятора (вроде Setup.exe), т.е. небольшой программы, которая будет использована конечными пользователями для установки приложения. Благодаря Actual Installer программистам не придется сталкиваться с необходимостью использования скриптовых языков, традиционно используемых для разработки установочных пакетов. А простой и понятный интерфейс обеспечивает создание полнофункционального инсталлятора в течение нескольких минут.

Стоит отметить, что Actual Installer может использоваться и простыми пользователями для создания самораспаковывающихся архивов, но гораздо совершеннее тех, что создаются при помощи архиваторов (например, при распаковке такого архива на рабочем столе может быть автоматически размещен ярлык, ведущий к распакованным файлам).

Функции программы Actual Installer

Утилита Actual Installer обеспечивает пользователя инструментарием для создания установочных программ со следующими возможностями:

Создание 3-х различных типов инсталляторов, отличающихся друг от друга расположением устанавливаемых файлов: внутри инсталлятора, рядом с инсталлятором либо на удаленном сервере (онлайн-установщик, скачивающий установочные файлы из интернета).

Возможность создания мультиязычных инсталляторов (выбор языка может осуществляться автоматически либо вручную пользователем в самом начале установки).

Возможность автоматизации действий, выполняющихся в процессе и/или после завершения установки: запуск сторонних программ, выполнение команд командной строки, принудительное завершение работы выбранного процесса, приостановка выполнения некоторых служб Windows и многое другое.

Добавление в установочный пакет утилиты для обновления установленной программы с возможностью настройки различных параметров (расписание проверки обновлений, автоматическое обновление при запуске и многие другие).

Возможность задания условий, невыполнение которых не позволит установить программу: версия и разрядность операционной системы Windows, наличие доступа в интернет, наличие предустановленного системного ПО (.NET Framework, Visual C++, Java и т.д.), наличие прав администратора учетной записи Windows и другие условия.

Возможность создания деинсталлятора и автоматизации действий в процессе и/или после деинсталляции (например, открытые ссылки в браузере или вывод диалогового окна с вопросом о перезагрузке компьютера).

Добавление разнообразных интерактивных элементов как в инсталлятор, так и в деинсталлятор и программу обновления: диалоговые окна, меню выбора параметров установки, текстовые поля для ввода данных пользователем и многое другое.

Добавление различных текстовых данных в инсталлятор: сведения о программе и разработчике, лицензионные соглашения и т.д.

Добавление собственной иконки для файла инсталлятора, логотипа и заднего фона для интерфейса установочной программы.

Возможность сохранения параметров/настроек устанавливаемой программы и/или любых пользовательских данных в INI-файле и/или системном реестре.

Возможность ассоциации указанных пользователем типов файлов с установленной программой по завершению установки для последующего их автоматического открытия в ней.

Все это — не полный перечень функциональных возможностей Actual Installer. Некоторые из рассмотренных функций (например, создание онлайн-установщика) доступны только в платной версии утилиты.