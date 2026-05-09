SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
WPS Office

WPS Office

Программа для создания и редактирования текстовых документов различных форматов

2,8 (4)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 12.2.0.18911
Скачать 345 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 12.2.0.18911

  • В Parallel Translate расширена поддержка языков более чем до 100 и улучшено качество перевода с помощью ИИ-моделей.
  • Parallel Translate теперь поддерживает перевод презентаций PPT и экспорт результата в документы, таблицы, презентации, PDF, TXT и изображения.
  • В WPS Photos улучшены удаление фона и функция AI Erase.
  • В WPS Photos добавлены новые шаблоны и макеты для печати, фильтры и улучшение изображения в один клик.

Оценки программы

2,8

4 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о WPS Office