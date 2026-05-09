WPS Office — большая программа для работы с текстовыми документами. Софт поддерживает все популярные форматы (DOC, DOCX, RTF, TXT, PPT, PPS, XLSX, DBF, XLT, XLS, POT) и позиционируется как бесплатная альтернатива офисному пакету Microsoft Office.
С помощью утилиты можно создавать и просматривать документы, редактировать уже готовые файлы. Для работы с презентациями используется текстовый процессор Kingsoft Writer, для создания и редактирования электронных таблиц — Kingsoft Spreadsheet. Есть полноценная поддержка OLE объектов и файлов формата PDF. Также программа WPS Office может работать со встроенными мультимедийными (Flash) и графическими объектами, звуками.
Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64-бит). Модель распространения — бесплатная. При необходимости, пользователи могут купить расширенную Premium-версию за 30 долларов в год. Интерфейс полностью переведен на русский язык.
WPS Office — аналог Microsoft Office
Программа WPS Office предлагает пользователям следующие функции и возможности для работы с текстовыми документами:
- Создание нового документа. Пользователи могут создать новый текстовый документ, таблицу или презентацию. Для этого доступно несколько вариантов: создание пустой страницы (размещение блоков, текста и изображений нужно делать вручную), использование готовых шаблонов. В программе WPS Office есть готовы предустановленные шаблоны — они разделены по категориям. Например, есть документы для создания резюме, презентаций, писем или креативного портфолио. Также пользователи могут загрузить собственные шаблоны — для этого необходимо создать новый аккаунт в системе утилиты WPS Office.
- Текстовый редактор. В программе есть встроенный текстовый редактор, как в Microsoft Office. С помощью редактора пользователи могут настроить шрифт (выбрать размер, семейство, выделить жирным, курсивом), изменить цвет текста, выбрать параметры для отступов между строками, создавать списки, редактировать заголовки (заголовок 1 уровня, 2 уровня, 3 уровня).
- Поиск и замена. Этот инструмент позволяет быстро найти любое предложение, фразу или слово в тексте. Также, при необходимости, пользователи могут автоматически заменить слово или предложение на новый текст. Можно активировать дополнительные опции поиска: например, учитывать регистр букв, найти все слово целиком, учитывать суффикс, префикс, использовать подстановочные знаки. Можно настроить формат: шрифт, абзац, стиль, выделение.
- Вставка дополнительных элементов. Во вкладке «Вставка» пользователи могут добавить дополнительные объекты в текстовый документ: таблица, рисунок, снимок, геометрические фигуры, диаграммы, колонтитулы. Также, в этом разделе можно добавить номер страницы и подложку. Есть функция фигурного текста и надписи. Поддерживается интеграция формул и символов.
- Конвертация PDF в Word. Помимо классического текстового редактора, утилита WPS Office предлагает пользователям инструмент для конвертирования файлов формата PDF в Word. Для этого нужно перенести документ PDF в специальное окно, после чего утилита выполнит автоматическую конвертацию.
- Создание резервных копий. В программе WPS Office есть центр резервного копирования. Здесь пользователи могут создать резервные копии (бэкапы) документов. Они хранятся в облачном хранилище 30 дней. Права на использование документов предоставляются выполнившему вход пользователю на 60 дней. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно войти в личный аккаунт.