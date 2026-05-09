WPS Office — большая программа для работы с текстовыми документами. Софт поддерживает все популярные форматы (DOC, DOCX, RTF, TXT, PPT, PPS, XLSX, DBF, XLT, XLS, POT) и позиционируется как бесплатная альтернатива офисному пакету Microsoft Office.

С помощью утилиты можно создавать и просматривать документы, редактировать уже готовые файлы. Для работы с презентациями используется текстовый процессор Kingsoft Writer, для создания и редактирования электронных таблиц — Kingsoft Spreadsheet. Есть полноценная поддержка OLE объектов и файлов формата PDF. Также программа WPS Office может работать со встроенными мультимедийными (Flash) и графическими объектами, звуками.

Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64-бит). Модель распространения — бесплатная. При необходимости, пользователи могут купить расширенную Premium-версию за 30 долларов в год. Интерфейс полностью переведен на русский язык.

WPS Office — аналог Microsoft Office

Программа WPS Office предлагает пользователям следующие функции и возможности для работы с текстовыми документами: