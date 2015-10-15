VetCAD++ - комплекс программ, встраиваемых в системы проектирования AutoCAD или BricsCAD. Они нужны для ускорения проектирования, которое достигается благодаря автоматизированному оформлению, обработке и стандартизации чертежей.
VetCAD++ позволяет эффективно разрабатывать чертежные документы промышленных и гражданских объектов благодаря следующим функциям:
- Автоматическая проставка меток и обозначений в соответствии с ГОСТом.
- Формирование спецификаций и ведомостей (например, по расходу стали).
- Работа с базами данных.
- Расчеты и прочерчивание прокатных элементов.
- Встроенный редактор, позволяющий обрабатывать текстовые элементы.
- Расчет статистики.