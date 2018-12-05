Universal Document Converter — программа для конвертирования документов любых форматов в PDF: таблицы Microsoft Excel, чертежи AutoCAD, презентации Microsoft PowerPoint. С помощью утилиты можно подготовить документ к публикации на веб-сайте или защитить содержимое файла от копирования.
Приложение совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Пользоваться всеми возможностями утилиты можно на Windows XP и новее. Для загрузки доступна русская версия приложения.
Полная версия Universal Document Converter
Чтобы получить полную версию Universal Document Converter, необходимо приобрести лицензию. Доступно несколько видов полной версии приложения:
- Некоммерческая. Стоимость некоммерческой лицензии для одного пользователя составляет 30 долларов.
- Бизнес (используется для организаций). Стоимость лицензии на 1 компьютер — 70 долларов. При увеличении количества пользователей повышается итоговая цена программы. Ограничений по числу пользователей нет. Можно указать любое число в ручном режиме.
Функции Universal Document Converter
Чтобы запустить приложение, необходимо выполнить следующие действия:
- открыть любой документ и перейти в режим печати;
- в открывшемся окне «Печать» выбрать Universal Document Converter в строке «Принтер»;
- нажать кнопку «Свойства».
После этого откроется новое окно со свойствами утилиты.
- В разделе «Параметры страницы» можно выбрать формат страниц, установить ширину и высоту, режим страниц (портрет или ландшафт) определить размерность (мм, пиксели или дюймы).
- В подразделе «Качество печати» выполняется настройка разрешения документа.
- «Формат файла». Здесь пользователи приложение Universal Document Converter могут выбрать формат для исходного файла (JPEG, BMP, DOC и т.д), установить глубина цвета документа и качество JPEG.
- В разделе утилиты «Обработка страницы» расположены функции для обрезки полей документа: программа может автоматически находить и обрезать пустые поля или обрезать поля заданного пользователями цвета. Также в этом разделе доступен инструмент для изменения размеров страницы. Этот параметр устанавливается в ручном режиме.
- «Водяной знак». В этом разделе приложения можно наложить водяной знак на документ: логотип компании; имя автора статьи, фотографии или графического изображения. Водяные знаки используются для защиты авторских прав.
- «Файлы и папки». Здесь выполняются настройки путей к выходной папке и шаблон имени файла после сохранения на компьютер.
- В разделе «Пост-обработка» можно активировать функции пост-обработки: открывать папку с выходным файлов, открывать в приложении, ассоциированным с типом файлов или запускать приложение, заданное пользователем вручную.
- Раздел свойств утилиты Universal Document Converter «Загрузить настройки» позволяет загрузить в программу уже готовые настройки. Также можно сохранить заданные параметры утилиты. Для этого нужно выбрать раздел меню «Сохранить настройки».
- «Дополнительно». Здесь расположены дополнительные параметры приложения: настройки отображения процесса конвертироватирования. Эти пункты используются для показа окна с прогрессом выполнения текущей задачи и сообщений об ошибках во время печати или конвертирования документов из одного формата в другой.
- В подразделе «Системные настройки» можно указать путь к папке для временных файлов, активировать функцию создания файла отчета и добавить панель утилиты Universal Document Converter в Microsoft Office.