Universal Document Converter — программа для конвертирования документов любых форматов в PDF: таблицы Microsoft Excel, чертежи AutoCAD, презентации Microsoft PowerPoint. С помощью утилиты можно подготовить документ к публикации на веб-сайте или защитить содержимое файла от копирования.

Приложение совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Пользоваться всеми возможностями утилиты можно на Windows XP и новее. Для загрузки доступна русская версия приложения.

Полная версия Universal Document Converter

Чтобы получить полную версию Universal Document Converter, необходимо приобрести лицензию. Доступно несколько видов полной версии приложения:

Некоммерческая. Стоимость некоммерческой лицензии для одного пользователя составляет 30 долларов. Бизнес (используется для организаций). Стоимость лицензии на 1 компьютер — 70 долларов. При увеличении количества пользователей повышается итоговая цена программы. Ограничений по числу пользователей нет. Можно указать любое число в ручном режиме.

Функции Universal Document Converter

Чтобы запустить приложение, необходимо выполнить следующие действия:

открыть любой документ и перейти в режим печати;

в открывшемся окне «Печать» выбрать Universal Document Converter в строке «Принтер»;

нажать кнопку «Свойства».

После этого откроется новое окно со свойствами утилиты.