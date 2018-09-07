В данном списке представлены программы для замены Text-R. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Text-R, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Text-R.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Text-R, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Text-R. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Text-R, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 9.8.59
Программа для сканирования
Версия 3.19
Программа для сканирования
Версия 17.4.162
Программа для распознавания текста
Версия 1.1.0
Программа для распознавания текста
Версия 14
Сканирование и распознавание документов