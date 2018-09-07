SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Text-R

В данном списке представлены программы для замены Text-R. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Text-R, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

VueScan
VueScan

Версия 9.8.59

Программа для сканирования

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (38)
Scanitto Pro
Scanitto Pro

Версия 3.19

Программа для сканирования

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Readiris Pro
Readiris Pro

Версия 17.4.162

Программа для распознавания текста

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
CuneiForm
CuneiForm

Версия 1.1.0

Программа для распознавания текста

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (7)
ABBYY FineReader
ABBYY FineReader

Версия 14

Сканирование и распознавание документов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (23)