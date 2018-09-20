SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Text-R

Text-R

Программа для распознавания текста с изображений и графических PDF-файлов

4,0 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.000
Скачать 32 MB
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История изменений

Версия 2.000

Оценки программы

4,0

2 оценки Оценок пока нет

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