Text-R — программа для распознавания текста с графических PDF-файлов и изображений с последующим его сохранением в одном из текстовых форматов. Приложением поддерживается множество языков, включая русский.

Text-R — условно-бесплатное приложение (можно пользоваться бесплатно в течение 15 дней), предназначенное для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Text-R?

Text-R — узкоспециализированное приложение, предназначенное исключительно для распознавания текста из графических файлов. В качестве исходных данных в программу можно добавлять изображения/сканы/фотографии в форматах BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF и PNG. Кроме того, Text-R поддерживает PDF-документы, созданные на основе графических данных (вместо текста в них используются изображения).

После процесса распознавания выходной документ может быть сохранен в формате PDF, RTF, TXT или XML. Также можно просто скопировать распознанный текст в любой текстовый редактор.

На момент написания обзора программа Text-R поддерживала распознавание текстов на 26 языках, включая русский. Но среди нет ни одного языка, в котором для написания используются иероглифы (китайский, арабский и др.).

Также отметим поддержку приложением Text-R текстов, написанных на нескольких языках.

Функции программы Text-R

Программа Text-R имеет несколько активируемых функций (опций), участвующих в процессе распознавания текста с исходных изображений или графических PDF-документов. Сюда относятся:

Распознавание штрих-кода.

Автоматическое обнаружение наклоненных и/или повернутых на угол 90/180/270 градусов изображений.

Применение интерференционного фильтра, увеличивающего успешность распознавания цветных текстов, а также текстов на цветном фоне.

Функция автоматического обнаружения и удаления линий.

Распознавание слов, состоящих из цифр и букв.

Возможность использования словарей в процессе распознавания, что помогает программе завершать «написание» не полностью распознанных слов.

Стоит иметь в виду, что каждая из этих опций может, как увеличить, так и уменьшить успешность распознавания текста — здесь все зависит от качества и/или содержимого исходного изображения/скана/фотографии или графического PDF-документа.