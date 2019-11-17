В данном списке представлены программы для замены SQL Server Management Studio Express. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SQL Server Management Studio Express, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SQL Server Management Studio Express.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SQL Server Management Studio Express, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены SQL Server Management Studio Express. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SQL Server Management Studio Express, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 9.4.3
Программа для работы с базами данных SQL
Версия 16.2.7.0
Программа для управления базами данных
Версия 15.3
Cистема управления базами данных
Версия 3b
Программа для конструирования баз данных Firebird