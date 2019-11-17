SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SQL Server Management Studio Express

В данном списке представлены программы для замены SQL Server Management Studio Express. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SQL Server Management Studio Express, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

DbSchema
DbSchema

Версия 9.4.3

Программа для работы с базами данных SQL

Оценок пока нет
Navicat Premium
Navicat Premium

Версия 16.2.7.0

Программа для управления базами данных

Оценок пока нет
PostgreSQL
PostgreSQL

Версия 15.3

Cистема управления базами данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
DataExpress
DataExpress

Версия 3b

Программа для конструирования баз данных Firebird

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)