Sigil — программа для редактирования и создания электронных книг в формате ePub2 и ePub3. По сути, это визуальный редактор (WYSIWYG) расширяемого языка гипертекстовой разметки XHTML с широким набором функций и инструментов, специализированных под создание электронных книг ePub.

Программа Sigil распространяется бесплатно, работает в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (для 32-х и 64-разрядных ОС предусмотрены отдельные версии). Интерфейс редактора имеет перевод на русский язык (неполный).

Зачем нужна программа Sigil?

Программа Sigil предназначена для создания с нуля и редактирования электронных книг в формате ePub (ePub2/ePub3). Основное, с чем работает пользователь — код расширяемого языка гипертекстовой разметки XHTML, основанный на стандартном HTML. Также возможно создание и подключение к проекту внешних CSS-файлов с таблицами стилей, изображений, шрифтов, аудио- и видеоматериалов.

Процесс создания ePub-книги в Sigil очень схож с процессом создания веб-сайтов в любом визуальном редакторе с поддержкой технологии WYSIWYG. Здесь реализованы и такие стандартные особенности HTML-редакторов, как, например, подсвечивание парных скобок и открывающих/закрывающих HTML-тегов.

Все это вкупе с интуитивно понятным многовкладочном интерфейсом и автоматическими функциями (в т.ч. функциями вставки HTML-кода), позволяют использовать редактор Sigil непрофессиональными пользователями.

Поддержка WYSIWYG

Sigil представляет собой визуальный редактор с поддержкой технологии WYSIWYG (What You See Is What You Get). Т.е. набираемый пользователем код в исходных XHTML-файлах, составляющих электронные книги формата ePub, моментально трансформируется в конечный результат, который отображается в области предварительного просмотра. Это значительно упрощает пользователю задачу по оформлению создаваемых ePub-книг, как и переоформлению уже существующих электронных экземпляров.

Функции редактирования текста

Наибольшая часть функций в Sigil, как в любом текстовом редакторе, предназначена для редактирования и форматирования текста. Но в отличие, например, от того же Microsoft Word, при использовании этих функций в тело редактируемых файлов вставляется HTML-код, который можно отредактировать в любой момент без повторного вызова функции. Благодаря поддержке WYSIWYG пользователь тут же может увидеть конечный результат его использования (так же, как это было бы в обычном текстовом редакторе).

Среди таких функций редактирования и форматирования:

Выравнивание текста и отступы.

Создание маркированных и нумерованных списков.

Вставка заголовков от 1 до 6 уровня.

Настройка шрифта (стиль, размер и т.п.).

Подчеркивание и вычеркивание текста.

Надстрочная и подстрочная запись.

Вставка ссылок.

Написание текста в верхнем и нижнем регистрах и другие функции.

Добавим, что в Sigil присутствуют различные вспомогательные инструменты, включая проверку орфографии и соответствий кода стандартам ePub, предусмотрен мощный модуль поиска и замены текста, возможен вызов практически всех существующих функций посредством горячих клавиш, имеется система контроля версий файлов и многое другое. Более того, функционал редактора может быть расширен за счет подключения внешних модулей.