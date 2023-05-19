SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Scribus

В данном списке представлены программы для замены Scribus. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Scribus, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

QuarkXPress
QuarkXPress

Версия 2023

Программа для верстки веб-сайтов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)