Scribus – утилита для верстки документов на профессиональном уровне. Данная программа является бесплатной, основана на открытом коде. Она поможет создать буклеты, визитки, обложки, журналы и многие другие полиграфические изделия на самом высоком уровне. Также при помощи Scribus можно распечатать результаты своей работы.
В программе доступномножество инструментов для профессионалов: создание сложных PDF-файлов, описание страниц на языке PostScript и даже система определения цвета CMYK. Кроме того, в Scribus можно управлять цветами документа и осуществлять их разделение. Некоторые возможности:
- поддержка CMYK;
- поддержка возможностей PDF, включая формы для заполнения;
- создание файлов для печати на профессиональном оборудовании;
- импорт и экспорт в EPS;
- добавление своих шрифтов.
- совместимость с PDF/X-3
Поддерживает такие форматы файлов EPS, PNG, TIFF, JPEG и XPM
Работа с PDF и скриптами:
- Миграция скриптов на Python 3.
- Добавлена поддержка XeLaTeX для фреймов рендеринга.
- Новая функция "Weld", позволяющая объединять и перемещать объекты без их группировки, сохраняя возможность редактирования каждого объекта по отдельности.
Типография и текстовые функции:
- Улучшена поддержка сложных скриптов, таких как арабский, иврит, китайский и хинди.
- Поддержка расширенных функций OpenType, таких как лигатуры и альтернативные глифы.
- Новые функции для работы с текстом, включая вертикальное выравнивание, контроль висячих строк и строк-сирот, сноски и концевые заметки (экспериментальные), текстовые переменные и кросс-ссылки (экспериментальные).