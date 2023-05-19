Scribus – утилита для верстки документов на профессиональном уровне. Данная программа является бесплатной, основана на открытом коде. Она поможет создать буклеты, визитки, обложки, журналы и многие другие полиграфические изделия на самом высоком уровне. Также при помощи Scribus можно распечатать результаты своей работы.

В программе доступномножество инструментов для профессионалов: создание сложных PDF-файлов, описание страниц на языке PostScript и даже система определения цвета CMYK. Кроме того, в Scribus можно управлять цветами документа и осуществлять их разделение. Некоторые возможности:

поддержка CMYK;

поддержка возможностей PDF, включая формы для заполнения;

создание файлов для печати на профессиональном оборудовании;

импорт и экспорт в EPS;

добавление своих шрифтов.

совместимость с PDF/X-3

Поддерживает такие форматы файлов EPS, PNG, TIFF, JPEG и XPM

Работа с PDF и скриптами:

Миграция скриптов на Python 3.

Добавлена поддержка XeLaTeX для фреймов рендеринга.

Новая функция "Weld", позволяющая объединять и перемещать объекты без их группировки, сохраняя возможность редактирования каждого объекта по отдельности.

Типография и текстовые функции: