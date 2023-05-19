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Scribus

Scribus

Программа для верстки визиток, презентаций, pdf-документов, листовок и т.д.

2,7 (3)
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Актуальная версия 1.6.6
Скачать 119 MB
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История изменений

Версия 1.6.6

  • Экспорт в PDF стал точнее: сохраняются прозрачные слои и правильные цвета для печати.
  • Работа с большими макетами ускорена — холст меньше подтормаживает при масштабировании.
  • Исправлены ошибки в работе пользовательских скриптов и расширений.
  • Обновлены шрифты: теперь корректно отображаются символы любых языков.

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Оценки программы

2,7

3 оценки Оценок пока нет

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