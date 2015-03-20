Одной из лучших программ для инженеров заслуженно считается SCAD Office. Утилита оптимизирована под Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 бит). Она доступна на русском языке и имеет демо-версию, а вот полный формат обойдется недешево.

В состав софта входит расчетный комплекс SCAD. Пользователь получает несколько дополнительных проектирующих программ. Приложение является универсальной вычислительной системой анализа конструкций и создано, в первую очередь, для проектирования зданий.

Функции программы SCAD Office

SCAD Office — это отличное сочетание полезных инженерных утилит. В состав пакета входят следующие программы:

универсальная вычислительная система анализа конструкций;

вспомогательные приложения, созданные для форматирования и расчета геометрических данных;

проектные утилиты, необходимые для решения частных вопросов;

конструкторские программы, подходящие для разработки документации в момент создания проекта;

различные справочники.

Благодаря многообразию решений, софт стал весьма популярным среди инженеров. Стоит отметить, что у приложения есть демо-режим, в котором можно оценить его базовые возможности. Он не ограничен по времени и предлагает осуществить самые популярные действия, доступные в программе. Однако такая версия ущемлена в вопросе размерности и не позволяет провести вычисления. А полный пакет может обойтись в сумму от 180 до 330 тысяч рублей.

Возможности утилиты SCAD Office

Главное преимущество SCAD Office заключается в его вычислительных возможностях. Здесь стоит выделить такие плюсы:

хороший темп расчетов;

полноценная библиотека конечных элементов;

продуктивная оптимизация.

Комплекс можно применять для проектирования зданий самых разных уровней сложности. Это связано с наличием богатого функционала, который способен на подготовку информации, расчет и полноценный анализ результатов. Да и для стандартных рутинных операций софт вполне подойдет. Очевидные преимущества делают его оптимальным решением для инженеров-проектировщиков.