SoftSalad СОФТСАЛАТ
SCAD Office

SCAD Office

Программа для проектирования и расчета зданий и строительных конструкций

2,2 (4)
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Актуальная версия 21.1.7.1
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История изменений

Версия 21.1.7.1

Оценки программы

2,2

4 оценки Оценок пока нет

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