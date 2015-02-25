SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
RAD Studio XE

RAD Studio XE

Приложения с графическим интерфейсом.

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Актуальная версия 17.0.4625.53395
Скачать 54 MB
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История изменений

Версия 17.0.4625.53395

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