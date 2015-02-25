RAD Studio XE – программа, через которую разрабатываются сторонние программы и приложения, оптимизированные под Windows, Mac, iOS и Android. В качестве исходного компонента используется единый программный код, на основе которого создаются эффективные и универсальные приложения.

Инструменты RAD Studio XE позволяют пользователю:

создавать и разрабатывать элементы приложений;

интегрировать элементы приложений с корпоративными данными;

расширять возможности программ;

подключаться к облакам Baas и Rest.

Интерфейс и функционал RAD Studio XE позволят сразу начать работу по созданию и управлению приложениями независимо от уровня квалификации разработчика.