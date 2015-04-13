SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Р7-Офис

В данном списке представлены программы для замены Р7-Офис. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Р7-Офис, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

OpenOffice
OpenOffice

Версия 4.116.9816

Бесплатный пакет офисных программ

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
LibreOffice
LibreOffice

Версия 26.8.1.1

Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (34)
OnlyOffice
OnlyOffice

Версия 10.0.0

Браузерный офисный пакет

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
WPS Office
WPS Office

Версия 12.2.0.18911

Программа для создания и редактирования текстовых документов различных форматов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
XLSX+
XLSX+

Версия 1.0.5.0

Программа для работы с электронными таблицами

Рейтинг 1,9 из 5 1,9 (12)
Trio Office
Trio Office

Версия 2024.125.804.0

Пакет офисных программ

Оценок пока нет
Office 365
Office 365

Версия 1

Пользуйтесь Office где угодно и когда угодно!

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Corel WordPerfect Office X7
Corel WordPerfect Office X7

Версия 1.0

Офисные приложения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Microsoft Office

Версия 1

Пакет офисных программ

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)