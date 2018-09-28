Программа «Почтовые Конверты» предназначена для оформления дизайна, заполнения и распечатки почтовых конвертов. Она используется при массовых рассылках писем по почте, когда требуется заполнять большое количество конвертов. Пропись индексов и адресов, местоположение строк на конверте и расстояния между ними задаются в полном соответствии с действующими стандартами.

Функции программы «Почтовые Конверты»

Приложение «Почтовые Конверты» обладает всем необходимым функционалом для оформления почтовых конвертов и автоматизации процесса их распечатки.

Создание конвертов

Модуль создания конвертов позволяет:

Установить размер конверта. Доступны все стандартизированные (в соответствии с ГОСТ) размеры. Возможно задания собственных значений ширины и высоты.

Расположить графические элементы конверта — строки для заполнения адресата и адресанта, почтовый индекс, место наклеивания марки и другие.

Возможность добавления собственных графических элементов — дополнительные строки, указатели для марок, линии, индексы, изображения и т.д.

Установить цвета графических элементов и самого конверта (для цветной печати).

Инструментарий для создания конвертов также позволяет пользователю оформлять почтовые извещения, уведомления, повестки и прочие виды массовых рассылок.

Адресная книга

Еще одна ключевая функция программы «Почтовые Конверты» — ведение базы данных (адресной книги) получателей/отправителей и автоматическое заполнение соответствующих строк конверта. Каждая запись в адресной книге состоит из множества параметров. Это и основные — Ф.И.О., адрес, индекс, и дополнительные поля — категория получателя, юридический/фактический адрес, телефон и другие. Пользователь может сортировать и фильтровать записи в адресной строке по одному из полей, а также редактировать их в любой момент.

Любая запись из адресной строки может быть использована при оформлении конверта. Пользователю достаточно выбрать получателя и/или отправителя в соответствующем блоке модуля создания. Сведения о них будут автоматически помещены в нужные поля конверта.

Оформление рассылок

В приложении также предусмотрен модуль рассылок, который упростит работу с большим количеством конвертов, отправляемых разным адресатам. Для создания рассылки пользователю достаточно выполнить следующие действия:

Создать список адресатов, выбрав их из адресной книги.

Выбрать тип и стилистику конверта.

Отправить рассылку в печать.

После выполнения последнего шага в очередь печати указанного принтера будет добавлено несколько элементов (зависит от количества получателей), каждый из которых распечатается отдельно.

Программа «Почтовые Конверты» работает во всех версиях ОС Windows (от XP до 10) разрядностью 32 и 64 bit. Интерфейс и встроенные справочные материалы по использованию приложения выполнены на русском языке. Программа платная. В бесплатной версии отсутствуют инструменты для создания конвертов, срок использования ограничен 10 днями.