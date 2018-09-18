SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги phpMyAdmin

В данном списке представлены программы для замены phpMyAdmin. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на phpMyAdmin, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Python
Python

Версия 3.15.0

Высокоуровневый язык программирования

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (14)
TablePlus
TablePlus

Версия 26.10.16

Программа для работы с реляционными базами данных

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
DBeaver
DBeaver

Версия 25.3.4

Менеджер для работы с базами данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
DbSchema
DbSchema

Версия 9.4.3

Программа для работы с базами данных SQL

Оценок пока нет
MySQL Community Server
MySQL Community Server

Версия 5.7.23

Бесплатная СУБД

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)