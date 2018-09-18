В данном списке представлены программы для замены phpMyAdmin. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на phpMyAdmin, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены phpMyAdmin.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на phpMyAdmin, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены phpMyAdmin. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на phpMyAdmin, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 3.15.0
Высокоуровневый язык программирования
Версия 26.10.16
Программа для работы с реляционными базами данных
Версия 25.3.4
Менеджер для работы с базами данных
Версия 9.4.3
Программа для работы с базами данных SQL
Версия 5.7.23
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